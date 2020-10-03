В Улан-Удэ прибыли первые новые автобусы

В Улан-Удэ прибыла первые 19 из 42-х новых автобусов. Видео с ними появилось в паблике «Аноним 03». Автобусы марки ПАЗ поступили напрямую с завода-изготовителя.
К слову, цитат президента России на новых автобусах пока нет. Как сообщал «Байкал-Daily», цитаты значились в эскизах, размещённых в конкурсной документации на этапе проведения торгов. На иллюстрациях были следующие цитаты Владимира Путина: «Народный бюджет – инициатива людей», «Дальний Восток - ключевое направление развития». При этом издание «Тайга.инфо» не смогло найти таких слов в выступлениях президента.
После опубликования информации о цитатах в СМИ власти пояснили, что это был лишь «один из вариантов брендирования», а конечный макет будет выбран из нескольких представленных. Брендирование начнётся лишь после поставки автобусов в Улан-Удэ.
Новые автобусы будут направлены на улучшение транспортной доступности отдалённых районов города. Они пойдут в микрорайоны Сокол, Аэропорт, Левый берег, Восточный, 100-е кварталы и др.
20 автобусов были приобретены на средства федерального проекта «Народный бюджет». Опрос проводился в день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Улан-удэнцы выбирали, потратить деньги на автобусы или же на озеленение. Больше 80% проголосовавших (в их числе и глава Бурятии Алексей Цыденов) выбрали автобусы.
Ещё 22 автобуса купили на средства дальневосточной президентской субсидии.