Она выступит на командном турнире ФИДЕ
Европейский шахматный союз пригласил 11-летнюю шахматистку Яну Жапову из Агинского Бурятского округа к участию в международном командном онлайн-турнире ФИДЕ, который состоится 10 октября.
В турнире будут участвовать 4 команды из Европы, Азии, Америки и Африки. В каждой команде – 16 игроков: 8 юношей и 8 девушек в возрастах 12, 14, 16, 18 лет. В состав сборной Европы приглашены все золотые и серебряные медалисты онлайн-первенства Европы этого года.
Играть будут по круговой системе в 6 туров, контроль времени 10 минут + 2 секунды. Турнир состоится дистанционно через интернет с обязательным доступом к Zoom, сообщает пресс-служба администрации Агинского округа.
Напомним, что Яна Жапова выиграла первенство Европы по быстрым шахматам в группе девочек до 12 лет.
Шахматистку из Аги пригласили в сборную Европы
Общество, Фото:
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