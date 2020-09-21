Шахматистка из Аги выиграла первенство Европы

Она одержала победу в группе девочек до 12 лет



11-летняя Яна Жапова из Агинского Бурятского округа Забайкальского края выиграла первенство Европы по быстрым шахматам в группе девочек до 12 лет. Яна набрала 9 из 9 возможных очков. Первенство Европы проходило онлайн.



- Завершилось лично-командное первенство Европы среди юношей и девушек до 12, 14, 16 и 18 лет. Юные шахматисты сыграли 9 туров по швейцарской системе. Россияне выиграли 13 медалей, - сообщили в федерации шахмат России.



- Традиционно, на первенстве Европы россияне доминируют. Не стал исключением и онлайн-чемпионат: россияне выиграли большинство категорий как среди юношей, так и среди девушек. При этом, на этот раз организаторы выставили ограничение на количество участников от каждой страны, поэтому мы взяли не количеством, а качеством, - сообщил капитан и старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия.







