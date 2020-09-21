Состоялось 106 родов
За неделю с 14 по 20 сентября в республиканском перинатальном центре Улан-Удэ произошло 106 родов. На свет появились 52 мальчика и 54 девочки.
Неделей ранее, с 31 августа по 6 сентября, также девочек родилось больше, чем мальков. Состоялось 109 родов. На свет появились 51 мальчик и 58 девочек.
- Всем рождённым желаем крепкого здоровья!!! – поздравляют медики.
В Улан-Удэ за неделю родилось больше девочек, чем мальчиков
Общество, Фото:
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