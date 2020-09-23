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Митрополит Иосиф: «Неправильно, что в Бурятии нет служб на бурятском языке»

Митрополит Иосиф: «Неправильно, что в Бурятии нет служб на бурятском языке»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В республике будет проводиться работа по переводу религиозных текстов

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф сообщил, что они будут работать по переводу религиозных текстов на бурятский язык, чтобы в дальнейшем совершать службы.

За то недолгое время, которое он пробыл в Бурятии, митрополит попытался вникнуть в проблему.

- Не скажу, что досконально вникнул, попытался, и что-то для меня уже обрисовалось. Дело в том, что у нас нет текстов на бурятском языке, за исключением Священного Писания, Нового Завета. Но это уже хорошо. Хотя бы у нас есть Евангелие, апостольские послания. Я встречался с одним из священников, который хорошо знаком с этой темой, из Иркутской области, потому что, вы знаете, там тоже живут буряты, там тоже есть необходимость таких переводов и совершения богослужения на бурятском языке. Но оказывается, это разные диалекты. У них есть тексты богослужебные, но они нам не подходят, потому что другой диалект, - рассказал владыка.

В связи с этим, они будут встречаться со специалистами, консультироваться.

- Владыка Савватий уже начал эту работу. И мы будет продолжать эту работу, встречаться со специалистами здесь, в Улан-Удэ. И будем работать над переводами именно на том диалекте, который употребляется здесь, литературном диалекте. Мне пояснили, что те тексты, которые используются в Иркутской области, это не литературный язык. Мы будем пытаться создавать переводы на литературном бурятском языке и использовать их для богослужения. Вот у нас есть один диакон – отец Давид, который является носителем бурятского языка. Он готов участвовать в этой работе, какие-то моменты, связанные с этой работой, он мне тоже пояснял. В этом направлении необходимо двигаться. Конечно, это будет неправильно, если мы живём в Республике Бурятия, и у нас на богослужении не звучит бурятский язык, - продолжил митрополит Иосиф.

По его мнению, «нужно это восполнять».  
митрополия
 
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