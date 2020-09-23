Будущее собора-долгостроя в Улан-Удэ зависит от благотворителей

Митрополит Иосиф считает, что на сегодня сделано достаточно много
Строительство кафедрального собора в парке имени Орешкова обсуждалось сегодня на пресс-конференции митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа. Владыка отметил, «что-то прогнозировать очень сложно, потому что всё зависит от финансирования».
- Сегодня, слава Богу, создалась такая ситуация, когда у нас есть люди, которые готовы выделять средства для продолжения строительства, потому что церковь не получает государственного финансирования. Поэтому зависит всё от благотворителей, насколько они проникнутся этой задачей, насколько они откликнутся на наши просьбы, насколько они имеют возможности. Сегодня, к сожалению, экономическая ситуация не самая блестящая в стране в связи с разными факторами, в том числе с постигшей пандемией. Вот от этих факторов всё будет зависеть, - рассказал митрополит.
Он добавил, что на сегодня сделано достаточно много, и «оставлять эту стройку никакого смысла нет».
- Нам очень хочется, чтобы строительство храма протекало как можно быстрее, чтобы мы хотя бы внешне уже радовались тому, что красивое здание, красивый храм украшает республиканский центр. Это же тоже будет один из объектов, который украсит, несомненно, облик столицы Бурятии. Кого это может не радовать? Чем больше красивых зданий, ухоженных мест, мест, где можно будет прийти семьёй, посидеть, отдохнуть, о чём-то подумать, тем лучше для всех нас, жителей города. По-моему, это общая такая радость, общая наша задача – привести эти намеченные планы в исполнение. Будем над этим трудиться, - резюмировал митрополит Иосиф.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале сентября стало известно о крупном пожертвовании. 100 миллионов рублей на строительство храма в парке выделит ОАО «Хотьковский автомост» - компания, которая строит третий мост через Уду в Улан-Удэ.
В затянувшееся строительство храма уже вложено порядка 200 миллионов рублей. По оценке прежнего главы Бурятской митрополии Савватия, на завершение нужно ещё столько же.
Сегодня на пресс-конференции митрополит Иосиф рассказал, что впечатления от Бурятии у него «самые-самые добрые».
Будущее собора-долгостроя в Улан-Удэ зависит от благотворителей
Общество, Фото:
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