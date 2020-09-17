 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 сентября

16 сентября

Популярное

В Бурятии мост ремонтируют, а его разбирают на дрова

В Бурятии мост ремонтируют, а его разбирают на дрова
Общество,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Сельчанам самим предложили отремонтировать бесхозный мост

В группе «Прибайкалье-инфо. 24/7» опубликовали жалобу жителей Прибайкальского района Бурятии на опасный мостик. По словам местных жителей, по этому строению ходят дети.

- Никто ничего не делает и не боятся за детей, ждут, пока что-нибудь не произойдёт, - пожаловались сельские жители.

На фотографии изображён узкий деревянный мостик через реку. Некоторые доски подняты вверх, поручней нет.

Ситуацию в группе «Прибайкалье-инфо» прокомментировал председатель комитета по управлению муниципальным хозяйством Николай Башкиров. Он пояснил, что проблема этого мостика в том, что он бесхозный, и на него не могут выделить бюджетные средства.

- Прибайкальская администрация неоднократно проводила ремонт мостика своими силами, привлекая сотрудников администрации. Но итог всегда был один, мост разбирают на костры местные жители. Пока мост не стоит на балансе, предлагаю провести его ремонт своими силами или силами ТОС, как это сделали в селе Итанца, - прокомментировал Башкиров.



мост
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье стартовал отопительный сезон
В Забайкалье стартовал отопительный сезон
Общество, 17.09.2020
Перед запуском провели гидравлические испытания
Всплеск коронавируса в Бурятии связан с Хоринским районом
Всплеск коронавируса в Бурятии связан с Хоринским районом
Общество, 17.09.2020
«Ситуация была прогнозируемая», - сообщила глава минздрава Бурятии
В Бурятии, возможно, дал о себе знать спасённый детёныш косули
В Бурятии, возможно, дал о себе знать спасённый детёныш косули
Общество, 17.09.2020
Фотоловушка сфотографировала коров, ворону, белку и маленькую косулю
В Бурятии мост ремонтируют, а его разбирают на дрова
В Бурятии мост ремонтируют, а его разбирают на дрова
Общество, 17.09.2020
Сельчанам самим предложили отремонтировать бесхозный мост
Госслужащий из Улан-Удэ выступит в шоу ТНТ «Открытый микрофон»
Госслужащий из Улан-Удэ выступит в шоу ТНТ «Открытый микрофон»
Общество, 17.09.2020
Улан-удэнец расскажет на популярном телешоу реальную историю из своей жизни  
Силач из Бурятии поставил третий мировой рекорд
Силач из Бурятии поставил третий мировой рекорд
Общество, 17.09.2020
Улан-удэнец Рафаэль Кулиев побил мировой рекорд американца
Главный санврач Бурятии: «Вирус, к сожалению, свободно распространяется»
Главный санврач Бурятии: «Вирус, к сожалению, свободно распространяется»
Общество, 17.09.2020
Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев прокомментировал резкий рост заболевших коронавирусом
В Улан-Удэ увековечили память бывшего директора Русдрама
В Улан-Удэ увековечили память бывшего директора Русдрама
Общество, 17.09.2020
«Пётр Степанов вложил всю душу в строительство этого театра», - говорили на открытии мемориальной доски  
В Бурятии высаживают лес там, где добывали руду
В Бурятии высаживают лес там, где добывали руду
Общество, 17.09.2020
В Бурятии проводятся компенсационные лесопосадки
Экспозицию УФСИН в Улан-Удэ пополнили новые экспонаты
Экспозицию УФСИН в Улан-Удэ пополнили новые экспонаты
Общество, 17.09.2020
В их числе портрет бывшего начальника колонии
Студент из Африки проведёт три дня в бурятской семье
Студент из Африки проведёт три дня в бурятской семье
Общество, 17.09.2020
Уроженец Замбии познакомится с бурятской культурой и бытом сельчан  
Мэдэгма Доржиева хотела стать «бурятской Ванессой Мэй»
Мэдэгма Доржиева хотела стать «бурятской Ванессой Мэй»
Общество, 17.09.2020
Бурятская певица представила старую видеозапись фортепианного произведения
Лесники в Бурятии собрали две тонны мусора
Лесники в Бурятии собрали две тонны мусора
Общество, 17.09.2020
Вышло более 70 больших мешков мусора
«Ожидание-реальность»: Медики Бурятии сняли забавное видео про костюм
«Ожидание-реальность»: Медики Бурятии сняли забавное видео про костюм
Общество, 17.09.2020
Медики показали, как надевают противочумный костюм

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^