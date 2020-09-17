Сельчанам самим предложили отремонтировать бесхозный мост
В группе «Прибайкалье-инфо. 24/7» опубликовали жалобу жителей Прибайкальского района Бурятии на опасный мостик. По словам местных жителей, по этому строению ходят дети.
- Никто ничего не делает и не боятся за детей, ждут, пока что-нибудь не произойдёт, - пожаловались сельские жители.
На фотографии изображён узкий деревянный мостик через реку. Некоторые доски подняты вверх, поручней нет.
Ситуацию в группе «Прибайкалье-инфо» прокомментировал председатель комитета по управлению муниципальным хозяйством Николай Башкиров. Он пояснил, что проблема этого мостика в том, что он бесхозный, и на него не могут выделить бюджетные средства.
- Прибайкальская администрация неоднократно проводила ремонт мостика своими силами, привлекая сотрудников администрации. Но итог всегда был один, мост разбирают на костры местные жители. Пока мост не стоит на балансе, предлагаю провести его ремонт своими силами или силами ТОС, как это сделали в селе Итанца, - прокомментировал Башкиров.
В Бурятии мост ремонтируют, а его разбирают на дрова
Общество, Фото:
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