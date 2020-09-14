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Бурятия стала первой в ярмарке мастеров «Связь поколений»

Бурятия стала первой в ярмарке мастеров «Связь поколений»
Общество,  Фото:пресс-служба БГУ
Победу республике принёс макет памятника героям Сталинградской битвы

С 1 по 4 сентября в Хабаровске состоялся всероссийский форум «Эстафета поколений», посвящённый 75-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. В день торжественного закрытия форума состоялось награждение участников и победителей конкурса чтецов и патриотической песни, а также победителей ярмарки мастеров «Связь поколений».

Бурятия заняла первое место в ярмарке мастеров «Связь поколений» за макет памятника «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане, посвящённый героям Сталинградской битвы. Автор макета – начальник регионального штаба «Волонтёрской роты Боевого братства» в республике Евгений Малушко. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
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