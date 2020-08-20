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В Бурятии в фотоловушку попались три медведя-«жениха»

В Бурятии в фотоловушку попались три медведя-«жениха»
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Медведи шли за одной «невестой»

В заповедных лесах Бурятии продолжаются медвежьи «свадьбы», об одной из них рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (Баргузинский заповедник и Забайкальский национальный парк).

- В августе ещё продолжаются медвежьи «свадьбы» в тайге Подлеморья. Фотоловушкой был заснят эпизод, когда за медведицей, с некоторым интервалом, проследовали три медведя, - поделился старший научный сотрудник Геннадий Янкус.

По его словам, в этот период медведи могут проявлять агрессивность не только в своей компании, но и к человеку.

Несколько лет назад на Байкале засняли на видео редкие кадры «медвежьей свадьбы». Рявканье и драки самцов в тихий вечер в «свадебный» сезон слышны за километры.




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