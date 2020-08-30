В Улан-Удэ воссоздали события Великой Отечественной войны. Фоторепортаж

Вчера состоялся финальный день форума. Гости мероприятия остались в восторге от увиденного. Фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия военно-технического форума «Армия-2020» можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ с 28 и 29 августа проходил военно-техническом форуме «Армия-2020» на аэродроме «Восточный», посёлке Сосновый Бор и в городе Кяхта – на Центральной площади и в военном городке мотострелкового соединения.Статический показ раритетной техники состоялся в посёлке Сосновый Бор. Военные рассказывали технические характеристики техники и делились краткой исторической справкой уникальных образцов.Помимо этого, гости смогли увидеть реставрацию исторических событий времён Великой Отечественной войны в историческом комплексе «Партизанская деревня» и посетить музей общевойсковой армии с ознакомлением посетителей с боевым прошлым соединений и воинский частей объединения, подвигами военнослужащих в годы Восточного военного округа и в современных вооружённых конфликтах.