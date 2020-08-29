«Впечатлений море»: В Улан-Удэ проходит форум «Армия-2020»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия военно-технического форума «Армия-2020»



28 августа в Бурятии стартовал военно-технический форум «Армия-2020». Форум начался одновременно на четырёх площадках: в Улан-Удэ на аэродроме «Восточный», в посёлке Сосновый Бор и в городе Кяхта – на Центральной площади и в военном городке мотострелкового соединения.



Торжественное открытие состоялось на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ.



С приветственной речью к гостям форума обратился заместитель командующего общевойскового объединения Восточного военного округа по военно-политической работе полковник Игорь Сокол.



- Мероприятия данного форума организованы с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся сейчас на вооружении в соединениях и воинских частях объединения, а также популяризации службы в Вооружённых Силах Российской Федерации, - сказал Игорь Сокол.



Этот форум «Армия» масштабнее того, что прошёл год назад, признают зрители.



Военные представили гостям порядка 60 единиц современных образцов вооружения и военной техники – вся она стоит на вооружении воинских частях.



Так, на площадках для гостей выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, станция радиопомех «Ртуть-БМ», «Инфауна», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», «Стрела-10», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», самоходная артиллерийская установка «Мста-С», БТР-82А.



В Сосновому Бору также впервые представили 11 единиц раритетной техники времён афганской и Великой Отечественной войн, в частности танк Т-34, БМП-1, БТР-60, советский тяжёлый танк ИС-2, зенитная установка ЗСУ-2, система залпового огня «Катюша».



Помимо этого, горожанам показана техника ДОСААФ, продукция приборостроительного объединения, вертолёты Улан-Удэнского авиазавода, образцы современного стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения.



Приёмы рукопашного боя со стрельбой, взрывами имитации продемонстрировали разведчики. Десантники устроили динамический показ десантирования десантно-штурмовых групп парашютным и посадочным способом. Представители авиационного завода пролетели над аэродромом.



- Очень понравилось, приехали специально, показать детям технику. Мальчишкам понравились приёмы боя, у них море впечатлений, - поделился гость форума.



Всех желающих катали на БТР-80 и бронеавтомобиле «Тигр-М».



На отдельной площадке развёрнут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.



- Мероприятия проходят в строгом соответствии санитарно-противоэпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций, - отметили в пресс-службе Восточного военного округа.



Форум «Армия 2020» продолжается сегодня. Площадки работают с 10:00 до 16:00. Вход свободный.

