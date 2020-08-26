На севере Бурятии школа искусств планирует создать духовой оркестр

В Северобайкальской ДШИ пополнился парк музыкальных инструментов



В детской школе искусств города Северобайкальск в Бурятии обновился парк музыкальных инструментов, оборудования и музыкальной литературы. Самая первая школа искусств на БАМе получила возможность обновить и расширить парк музыкальных инструментов, а также приобрести современное мультимедийное оборудование на общую сумму 4 180 000 рублей.



ДШИ Северобайкальска открыла свои двери ученикам 45 лет назад. И среди музыкальных инструментов есть и такие, которые служат со дня открытия школы, многие в рабочем состоянии по 20-25 лет. Теперь благодаря приобретённым инструментам расширяются отделения духовых, ударных, струнно-смычковых инструментов, что даёт возможность организовать полноценный духовой оркестр.



В мае школа уже получила балалайки-примы, виолончель, четыре скрипки, музыкальную литературу. В июне — ударные и клавишные инструменты: маршевый барабан, набор тарелок, тимбал, кахон, колокольчики, два цифровых фортепиано, звуковое оборудование (гитарный динамик, два микшерных пульта). В июне поступило оборудование для художественного отделения: прибыли новые мольберты, гипсы, софиты. В июле школа получила многофункциональные устройства, ноутбуки, интерактивные доски с проекторами. А в августе поступили банкетки для фортепиано. В сентябре школу пополнит новый аккордеон. Кстати, новые пианино и рояль для школы тоже будут приобретены, их поставка ожидается до 25 сентября этого года.



Отметим также, что в этом году в учреждении пройдёт капитальный ремонт. В 2019 году были утеплены стены здания.



Поставки музыкальных инструментов и оборудования на сумму более чем 10 млн рублей продолжаются в колледже искусств имени П.И. Чайковского. А Заиграевская ДШИ в июле получила полный набор на сумму более 4 млн рублей. Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств в республике будет происходить ещё в течение четырёх лет. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

