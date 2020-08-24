В Бурятии День флага отметили автопробегом

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Автолюбители проехали по Улан-Удэ с развевающимися триколорами



В Бурятии в честь День государственного флага состоялся флешмоб, раздача ленточек-триколора и автопробег.



В Улан-Удэ празднование Дня флага началось с автопробега. Старт автомобилям был дан с площадки перед ТРЦ «Пионер», где перед стартом машины выстроились в цветовой гамме российского триколора. Здесь же участникам акции волонтёры раздавали сине-бело-красные ленточки.



Автопробег объединил более 100 автомобилей, которые проехали с развевающимися флагами по главным улицам Улан-Удэ.



Кроме того, в честь праздника представители волонтёров провели квиз-викторину «История моего флага». Для жителей Бурятии состоялись и другие онлайн-активности в социальных сетях: флешмоб «Вперёд Россия!», участникам которого нужно было исполнить самостоятельно или в группе танец под песню Газманова «Вперед, Россия!»; фоточеллендж «Цвета моей Родины» – он заключался в опубликовании коллажа из фотографий, сделанных в населённом пункте, где проживают участник, на фоне объектов белого, красного или синего цветов; акция «Мой флаг! Моя История» подразумевала размещение поста в социальных сетях с фото или видео с флагом России и рассказом о событиях из жизни участника, которые связаны с поднятием флага России.



Все муниципальные образования объединила акция «Ленточка-триколор», в ходе которой волонтёры раздали более 8000 нагрудных ленточек. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.

