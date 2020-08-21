На выходных в республике испортится погода
Бурятию ждут дождливые выходные. Бурятский гидрометцентр дал прогноз на ближайшие три дня.
По данным синоптиков, в субботу по республике местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днём по северным районам сильные дожди. Утром при прояснении по северу туман. Ветер ночью северо-восточный, днём северо-западный 5-10, местами до 15-18 м/с. Температура ночью +11+16, по северным районам +5+10, днём +18+23, местами по северо-востоку до +28 градусов.
В воскресенье, 23 августа, на большей части территории дожди. По северу сильные дожди, в горах юго-запада возможен мокрый снег, местами грозы. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +10+15, местами по юго-западу +4+9, днём по южной половине +20+25, по северной половине +14+19.
В понедельник, 24 августа, по-прежнему дождливо. Ветер северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +8+14, по юго-западу до +2+7, днём +21+26, местами +14+19 градусов.
В Бурятии прогнозируют мокрый снег
Общество, Фото:
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