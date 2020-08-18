В Улан-Удэ борьба за 97-й маршрут вышла на площадь Советов

Сегодня водители 97-го маршрута обратили на себя внимание, выстроившись в ряд на парковке на площади Советов в Улан-Удэ. По словам возмущённых водителей, они остались без работы, поскольку конкурс на право перевозок выиграла другая компания. С 11 августа к работе на маршруте приступило ООО «Южный». Прежняя бригада «Дархан-Авто» (заявившая на конкурс 96 машин) выиграть не смогла.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятское УФАС поступали жалобы по поводу 97-го маршрута. Оспаривалась достоверность сведений, представленных ООО «Южный» - победителем конкурса на право перевозок. В конкурсной заявке для Улан-Удэ перевозчик указал четыре автобуса, уже задействованные в Гусиноозёрске. Тогда антимонопольный орган выдал предупреждение с тем, чтобы данные автобусы не учитывались при оценке заявки ООО «Южный». В итоге оспорить итоги конкурса по этой жалобе не удалось.
Водители, работающие на маршруте, с новой компанией работать не хотят. Сейчас перевозчик привёл водителей с разных маршрутов.
- Мы видим интервал движения. Пассажиры в Таёжном часами стоят ждут. Мы исправно работали. Мы видим нарушения и не хотим молчать, - рассказал «Байкал-Daily» водитель Эрдэм.
Водители объясняют: обновить автопарк не так просто, как кажется. У большинства маршрутчиков автобусы взяты в кредит, который они до сих пор выплачивают. Да и целом по городу мало совершенно новых автобусов.
- Они надеются, что мы – старая бригада – пойдём к ним, подпишем договор и будем работать. Но у нас нет этого желания, мы со своим начальством хотим работать. У них нет такого коллектива, мы собранием решаем всё. Что-то не получается, собрались решили, а у них: «Не нравится – уходи». Мы хотим работать прежней бригадой, - наперебой говорили водители, - Мы как семья.
Водители 97-го маршрута заявили, что настроены на дальнейшую борьбу «решительно».
«Предложили варианты трудоустройства»
В комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ дали следующий комментарий:
«Право на перевозки по городскому маршруту № 97, 97 «Квартал» в результате конкурсных процедур выиграло ООО «Южный», которое начало работу на данном маршруте с 11 июля 2020 г.
«Ранее на этом маршруте осуществляло перевозки НП ТК «Дархан-Авто» в составе договора простого товарищества с тремя другими лицензиатами ООО «Круиз», ООО «Лидер-Авто», ИП Жамбалова А.О. Однако действие их свидетельства на право осуществления перевозок по городскому маршруту № 97, 97 «Квартал», выданного в 2018 г., было прекращено решением Арбитражного суда Республики Бурятия по жалобе одного из сторонних перевозчиков. Суть претензии была в том, что ООО «Круиз», ООО «Лидер-Авто», ИП Жамбалова А.О. было предоставлено право осуществления перевозок в обход конкурсных процедур на основе договора простого товарищества.
«Ситуация с работой маршрута № 97, 97 «Квартал» мониторится в ежедневном порядке. Проверяется регулярность движения автобусов. В рамках совместных рейдов с представителями транспортной инспекции осуществляется проверка соблюдения лицензионных требований новым перевозчиком».