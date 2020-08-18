В Улан-Удэ борьба за 97-й маршрут вышла на площадь Советов

- Мы видим интервал движения. Пассажиры в Таёжном часами стоят ждут. Мы исправно работали. Мы видим нарушения и не хотим молчать, - рассказал «Байкал-Daily» водитель Эрдэм.















«Ситуация с работой маршрута № 97, 97 «Квартал» мониторится в ежедневном порядке. Проверяется регулярность движения автобусов. В рамках совместных рейдов с представителями транспортной инспекции осуществляется проверка соблюдения лицензионных требований новым перевозчиком».





