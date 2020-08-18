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В Улан-Удэ борьба за 97-й маршрут вышла на площадь Советов

В Улан-Удэ борьба за 97-й маршрут вышла на площадь Советов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Водители 97-го маршрута не хотят работать с новым начальством, устроив сегодня специальную акцию

Сегодня водители 97-го маршрута обратили на себя внимание, выстроившись в ряд на парковке на площади Советов в Улан-Удэ. По словам возмущённых водителей, они остались без работы, поскольку конкурс на право перевозок выиграла другая компания. С 11 августа к работе на маршруте приступило ООО «Южный». Прежняя бригада «Дархан-Авто» (заявившая на конкурс 96 машин) выиграть не смогла.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Бурятское УФАС поступали жалобы по поводу 97-го маршрута. Оспаривалась достоверность сведений, представленных ООО «Южный» - победителем конкурса на право перевозок. В конкурсной заявке для Улан-Удэ перевозчик указал четыре автобуса, уже задействованные в Гусиноозёрске. Тогда антимонопольный орган выдал предупреждение с тем, чтобы данные автобусы не учитывались при оценке заявки ООО «Южный». В итоге оспорить итоги конкурса по этой жалобе не удалось.

Водители, работающие на маршруте, с новой компанией работать не хотят. Сейчас перевозчик привёл водителей с разных маршрутов.

- Мы видим интервал движения. Пассажиры в Таёжном часами стоят ждут. Мы исправно работали. Мы видим нарушения и не хотим молчать, - рассказал «Байкал-Daily» водитель Эрдэм.


Водители объясняют: обновить автопарк не так просто, как кажется. У большинства маршрутчиков автобусы взяты в кредит, который они до сих пор выплачивают. Да и целом по городу мало совершенно новых автобусов.

- Они надеются, что мы – старая бригада – пойдём к ним, подпишем договор и будем работать. Но у нас нет этого желания, мы со своим начальством хотим работать. У них нет такого коллектива, мы собранием решаем всё. Что-то не получается, собрались решили, а у них: «Не нравится – уходи». Мы хотим работать прежней бригадой, - наперебой говорили водители, - Мы как семья.

Водители 97-го маршрута заявили, что настроены на дальнейшую борьбу «решительно».

«Предложили варианты трудоустройства»

В комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ дали следующий комментарий:

«Право на перевозки по городскому маршруту № 97, 97 «Квартал» в результате конкурсных процедур выиграло ООО «Южный», которое начало работу на данном маршруте с 11 июля 2020 г.

«Ранее на этом маршруте осуществляло перевозки НП ТК «Дархан-Авто» в составе договора простого товарищества с тремя другими лицензиатами ООО «Круиз», ООО «Лидер-Авто», ИП Жамбалова А.О. Однако действие их свидетельства на право осуществления перевозок по городскому маршруту № 97, 97 «Квартал», выданного в 2018 г., было прекращено решением Арбитражного суда Республики Бурятия по жалобе одного из сторонних перевозчиков. Суть претензии была в том, что ООО «Круиз», ООО «Лидер-Авто», ИП Жамбалова А.О. было предоставлено право осуществления перевозок в обход конкурсных процедур на основе договора простого товарищества.


18 августа в комитете по транспорту прошло совещание с представителями организаций, осуществлявшим ранее перевозки по маршруту. Перевозчикам предложены варианты трудоустройства водительского состава на маршруте № 97, 97 «Квартал», распределения водителей и подвижного состава на маршрутах, где существует недостаток транспортных средств, а также защиты прав и законных интересов только в рамках правового поля.

«Ситуация с работой маршрута № 97, 97 «Квартал» мониторится в ежедневном порядке. Проверяется регулярность движения автобусов. В рамках совместных рейдов с представителями транспортной инспекции осуществляется проверка соблюдения лицензионных требований новым перевозчиком».

общественный транспорт
 
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