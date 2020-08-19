В Улан-Удэ 97-й маршрут возьмут под жёсткий контроль

На маршруте хотят задействовать ранее работавших здесь перевозчиков



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков дал поручение комитету по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству проконтролировать работу маршрута №97.



На этом направлении сменился перевозчик. Право на перевозки по городскому маршруту №97, 97 «Квартал» в результате конкурсных процедур выиграло ООО «Южный», которое работает на данном маршруте с 11 августа 2020 года.



Мэр особо подчеркнул, что необходимо задействовать перевозчиков, которые ранее работали на этом маршруте.

- Надо вовлекать эти автобусы в общественные перевозки, это ваша задача. ООО «Южное» – проверить интервал движения, если с 11-го августа они ездят, выдерживают ли интервал движения. Под жёсткий контроль. Если не будут выдерживать интервалы, значит будем расторгать с ними, – заявил мэр на рабочем совещании.



По информации комитета по транспорту, инспекторы каждый день работают на линии, проверки соблюдения интервалов движения идут совместно с вместе с транспортной инспекцией. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

