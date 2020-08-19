В Улан-Удэ займутся адаптацией подростков к городской жизни
Центр эвенкийской культуры «Арун» 12 августа выиграл республиканский конкурс грантов социально-культурных проектов и программ, направленных на развитие межэтнических отношений и формирование идей толерантности в Бурятии в 2020 году.
Проект под названием «Арун» - центр притяжения» заключается в том, чтобы помогать выпускникам отдалённых районов адаптироваться к переезду из района в город.
В пресс-службе республиканского минкультуры отмечают, что в последние годы в Бурятии укрепилась тенденция, когда выпускники покидают школу уже после девятого класса и переезжают в столицу республики. В этом возрасте им сложно привыкнуть к новым условиям. Ребята часто оставляют учебные заведения уже на первом курсе. Создаётся ситуация, когда молодому человеку некуда себя направить. В селе заняться нечем, в городе сложно трудоустроиться в этом возрасте. Молодёжь обычно всё же осваивается в городе, но выпадает из национально-культурной среды.
- Проблема назрела давно. Ежегодно выпускники школ северных районов Бурятии приезжают в Улан-Удэ. Это ребята, закончившие 11-й и 9-й классы в отдалённых северных посёлках Курумканского, Северо-Байкальского, Баунтовского, Муйского и Баргузинского районов. Как встречает их город? Это новая среда общения, проживание часто в общежитиях, отсутствие национальной среды, соблазны сомнительных развлечений. Мы хотим предложить им познакомиться с историей столицы Бурятии, а также города Улан-Удэ. Мы хотим, чтобы дети и подростки изучали родную культуру, - говорит директор центра «Арун» Надежда Шеметова.
При центре «Арун» уже много лет создан и действует эвенкийский молодёжный коллектив «Гулувун». В прошлом году его состав пополнился студентами первокурсниками, большинство из которых приехали в город после девятого класса из Курумканского района. Организаторы считают, что ансамбль пополнится новыми участниками.
Эвенки Бурятии будут оберегать молодёжь от «сомнительных развлечений»
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