В школах Улан-Удэ предлагают чередовать обычное и дистанционное обучение

Ходить в школу при одном из вариантов будут только ученики 1, 5, 9 и 11 классов



Около 2,5 недель остаётся до начала нового учебного года. Однако распространение коронавируса остановить ещё не удалось. В связи с этим, сегодня, 14 августа, в комитете по социальной политике горсовета Улан-Удэ обсудили готовность школ к приёму учеников.



В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача России, в школах предполагается уборка помещений с использованием антисептиков, генеральная уборка, ежедневные утренние фильтры с измерением температуры, использование приборов для обеззараживания воздуха и рук, обязательное ношение масок и перчаток для сотрудников пищеблока и техработников. За каждым классом планируют закрепить отдельный кабинет, за исключением кабинетов, которые требуют спецоборудования. Также занятия в спортзалах и актовых залах будут разрешены только для одного класса.



- Для того, чтобы выполнить все эти рекомендации, комитетом по образованию уже ведётся работа. Мы рассчитали всё, что связано с противоэпидемиологическими мероприятиями, у нас получилась общая потребность до 1 января 2021 года в 85,9 миллионов рублей. Данная потребность направлена в адрес министерства образования и науки Бурятии. В настоящее время источники финансирования ещё не определены. Мы понимаем, что это очень большая сумма, которую практически невозможно получить, - сообщила и. о. председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любовь Цепкова.



Однако в комитете удалось снизить необходимую сумму. Из 58 школ города лишь в 10 нет бесконтактных термометров, а 18 школ имеют по одному. Для предотвращения очередей на входе требуется минимум пять штук. Недостающие термометры будут взяты с участковых избирательных участков.



Моющие, дезинфицирующие средства и антисептики были все использованы во время проведения ЕГЭ. Чтобы ими обеспечить все школы до конца года, необходимо более трёх миллионов рублей. В эту сумму входит и приобретение масок для технических работников школы, а также покупка рециркуляторов (приборов для очистки и обеззараживания воздуха).



- У нас в 22 школах не хватает рециркуляторов. Их стоимость в пределах 14 тысяч. Посчитали, что 400 тысяч нужно для того, чтобы рециркуляторы приобрести. Хотя бы по одному на школу. В целом нашу потребность мы сократили с 85 миллионов до 3,5 – 4, - добавила Любовь Цепкова.



Помимо этого, рассматриваются разные варианты организации нового учебного года. Среди них обучение параллелей при кабинетной системе в несколько потоков (начало занятий для параллелей в разное время). Так удастся минимизировать число пересечений между детьми.



Рассматривается также сокращение уроков и перемен для уменьшения контактов между детьми. Обсуждается возможность использования сухих пайков для снижения пересечения потоков детей в столовой.



Предложили даже очное обучение только по обязательным предметам и перенос таких предметов, как технология, физкультура, рисование и т.д. в очно-заочную форму со сдачей зачётов по субботам.



Также рассматривалась модель, согласно которой очное и дистанционное обучение чередовались бы по полмесяца для всех классов.



- 1, 5, 9, 11 классы учатся ежедневно в обычном режиме, по полной программе, с первой смены. В первых классах дети должны адаптироваться к школе, в пятых классах дети перешли в основное звено и вместо одного учителя у них будет уже порядка 10 учителей. А 9 и 11 классы – это классы, которые сдают ГИА, - пояснила Любовь Цепкова.



В остальных классах очное и дистанционное обучение предлагают чередовать по полмесяца, до снятия ограничительных мер.



Заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов предложил вариант с дистанционным обучением не брать за основу.



- Судя по тому, что докладывали по ЕГЭ, количество не сдавших выпускников, в этом году выше, чем в том. О чём это говорит? О том, что дистанционное обучение не даёт того качества, которое необходимо. Поэтому, мне кажется, массово убрать дистанционное обучение, а больше искать возможность обучаться у учителя, - заявил он.



Как будет проходить обучение в новом году, станет известно в конце августа - после заседания оперативного штаба по коронавирусу.



Кроме этого, существует вероятность отмены сентябрьской линейки для большинства классов.



- Сегодня в рамках комитета мы переговорили о том, что нет необходимости проведения линеек и массовых скоплений для всех классов. Достаточно это будет сделать только для 1 и 11 классов. Думаю, это хорошее предложение, чтобы лишний раз уменьшить риски заражения, - рассказал председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев.







