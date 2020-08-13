На севере Байкала временно изменится расписание пригородных поездов

Это коснётся электричек между Северобайкальском, Дабаном и Киренгой



В связи с проведением путеремонтных работ на участке Дабан – Гоуджекит 4 и 8 сентября изменится расписание пригородных поездов в Бурятии и Иркутской области.



Поезд №6369 Северобайкальск – Дабан отправится из Северобайкальска в 8:49 (позже на 2 часа 15 минут), прибудет в Дабан в 10:09 (позже на 2 часа 22 минуты). Электричка №6370 Дабан – Северобайкальск тронется из Дабана в 23:42 (позже на 2 часа 25 минут) и достигнет Северобайкальска в 0:52 следующих суток (позже на 2 часа 25 минут).



Пригородный поезд №6367 Дабан – Киренга отправится из Дабана в 10:37 (позже на 2 часа 40 минут), и прибудет в Киренгу в 14:26 (позже на 2 часа 48 мин.). Обратная электричка №6368 Киренга – Дабан выйдет из Киренги в 20:56 (позже на 2 часа 12 минут) и доедет до Дабана в 23:18 (позже на 2 часа 05 минут). Об этом сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании.

