«Мы боимся за своих детей!»: Жители села не могли самостоятельно отогнать животное
Агрессивный бык продолжает пугать жителей бурятского села Тарбагатай. Очередная жалоба была опубликована в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7». Сообщение поступило на днях поздно вечером.
- Мы живём на улице Строительная. Снова агрессивный бык с Баннова не даёт покоя. Сейчас уже полчаса бодает ворота соседей. Парни бичом не могут его отогнать, он очень агрессивный. Мы боимся за своих детей. Ведь он так влёгкую нападёт на ребёнка и закатает, - пожаловались сельчане.
Выяснилось, хозяин искал своего быка и не знал, что он находится на соседней улице. С владельцем животного связалась глава поселения Тарбагатайское Анна Думнова, которая в свою очередь незамедлительно связалась с хозяином животного.
По сообщению главы, быка хозяин сразу же забрал домой.
- Бык был оставлен в стаде в качестве производителя, поэтому он агрессивен. Когда он после пасьбы уходил за коровой, то хозяева коровы загоняли его к себе во двор вместе с коровой. Пастух нам сообщал с чьей коровой он ушёл. Некоторые хозяева быка не загоняют и бывает, что пастух нам не говорит куда он пошёл, - рассказал хозяин быка.
«Сейчас поставим быка дома, не будем выпускать. Стадо будет без производителя», дополнил владелец животного.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе бык гонялся за проезжающими мимо машина и пугал сельчан.
В бурятском селе агрессивный бык заблудился и бодал чужие ворота
Общество, Фото:
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