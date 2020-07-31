Животное гоняется за проезжающими мимо машинами
Жители села Тарбагатай в Бурятии жалуются на агрессивного быка, который держит в страхе людей. Информацию опубликовали в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
- Бык агрессивный, гоняется даже за проезжающими мимо машинами. Видели его вчера там, играют дети, ходят люди. Может, откликнется хозяин и закроет его, - рассказала местная жительница.
На жалобу ответила администрация сельского поселения Тарбагатайское. Хозяин бычка установлен. Оказалось, что бык пасётся в организованном стаде, но иногда оттуда убегает.
- С хозяевами проведена беседа, сделано предупреждение, - отметили в администрации.
Недавно жители села Мухоршибирь жаловались на коз, которые гадят возле магазина.
Агрессивный бык пугает жителей села в Бурятии
Происшествия, Фото:
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