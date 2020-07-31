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В Сети показали, как выглядит Байкал без воды

В Сети показали, как выглядит Байкал без воды
Общество, 
Макет Байкала без воды по глубоководным картам изготовила компания из Владивостока

Поисковик тревел-услуг TravelAsk представил видео и снимки того, как выглядит глубочайшее озеро планеты без воды. Еще в 2018 году улан-удэнка Сандид Раднабазарова опубликовала в сети снимок макета Байкала со словами: «Вот как выглядит Байкал, если выпить всю воду» - фотография взорвала все соцсети.

TravelAsk выяснил, что макет изготовила молодая компания из Владивостока Woodenmap, которая создаёт объёмные карты из дерева. Контуры, с учётом всех «неровностей» создали по карте, затем вырезали из фанеры и наложили друг на друга слоями. Именно так удалось показать потрясающий эффект глубины Байкала. Учёные отметили, что творение умельцев реально создано по глубоководным картам.



Специалисты Лимнологического института СО РАН с 1991 года исследуют дно Байкала с помощью сейсмоакустических приборов, создавая 3D-карту его дна. В проекте заняты гидрографы, гидрофизики и геологи. «Дело требует много времени и уникального оборудования, а потому полной интерактивной модели пока нет. Но есть удивительный макет озера, который позволяет увидеть его рельеф, если бы не было воды», говорится на сайте.

Максимальная глубина Байкала больше 1642 метров - дно проходит по месту расхождения двух массивных участков земной коры, что создает такую грандиозную глубину. С одной стороны находится большая Евразийская плита, а с другой — Амурская плита, включающая восточный берег.

- По крупной зоне впадин идут более мелкие разломы, которые создающие глубоководные участки и подводные хребты с котловинами между ними. Сначала основу озера составляла та часть, которая сейчас находится к югу от полуострова Святой Нос. Но позже из-за растяжения земной коры и раздвижения плит образовалась Северная котловина. Это смогли определить геологи по анализу донных отложений, - сообщает TravelAsk.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Кабанском районе Бурятии на озере Байкал спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России провели учебно-тренировочные занятия по водолазной подготовке. Фоторепортаж можно посмотреть здесь


Байкал вода
 
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