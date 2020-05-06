Метановый пузырь в Байкале сняли из космоса





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial) 27 Апр 2020 в 11:11 PDT



Большинство пользователей в комментариях заинтересовало, к чему приведёт образование таких больших метановых пузырей. Тут же, в комментариях, успокаивают людей, что глобальных последствий не случится: «Ни к чему. Это природный газ, зимой во льду образуются метановые пузыри», «Как правило, к резкому разрыву льда в течение нескольких часов. И если вовремя не засечь - можно туда провалиться, что уже не раз случалось».



Один пользователей сравнил Байкал на фото с «мордочкой белого медведя». Другие шутят: «НЛО засекли?», «По РЕН ТВ будут показывать?»



Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой Роскосмос



Большинство пользователей в комментариях заинтересовало, к чему приведёт образование таких больших метановых пузырей. Тут же, в комментариях, успокаивают людей, что глобальных последствий не случится: «Ни к чему. Это природный газ, зимой во льду образуются метановые пузыри», «Как правило, к резкому разрыву льда в течение нескольких часов. И если вовремя не засечь - можно туда провалиться, что уже не раз случалось».Один пользователей сравнил Байкал на фото с «мордочкой белого медведя». Другие шутят: «НЛО засекли?», «По РЕН ТВ будут показывать?»Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой Роскосмос опубликовал новые фотографии Байкала , сделанные спутниками «Метеор-М».

Роскосмос опубликовал на своей странице в Instagram снимок метанового пузыря подо льдом Байкала. Снимок сделал российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В». Аппарат сейчас проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.- Спутник оснащён двумя камерами: панхроматической с пространственным разрешением 2,1 м и многозональной, работающей в четырёх спектральных диапазонах от синего до ближнего инфракрасного и позволяющей получать изображения с пространственным разрешением 10,5 м. Они своевременно оповещают наземные службы о зарождающихся на Земле стихийных бедствиях, - сообщает Роскосмос.