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Метановый пузырь в Байкале сняли из космоса

Метановый пузырь в Байкале сняли из космоса
Общество,  Фото:Роскосмос
Пользователи Сети шутят по поводу снимка Роскосмоса

Роскосмос опубликовал на своей странице в Instagram снимок метанового пузыря подо льдом Байкала. Снимок сделал российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В». Аппарат сейчас проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.

- Спутник оснащён двумя камерами: панхроматической с пространственным разрешением 2,1 м и многозональной, работающей в четырёх спектральных диапазонах от синего до ближнего инфракрасного и позволяющей получать изображения с пространственным разрешением 10,5 м. Они своевременно оповещают наземные службы о зарождающихся на Земле стихийных бедствиях, - сообщает Роскосмос.



Большинство пользователей в комментариях заинтересовало, к чему приведёт образование таких больших метановых пузырей. Тут же, в комментариях, успокаивают людей, что глобальных последствий не случится: «Ни к чему. Это природный газ, зимой во льду образуются метановые пузыри», «Как правило, к резкому разрыву льда в течение нескольких часов. И если вовремя не засечь - можно туда провалиться, что уже не раз случалось».

Один пользователей сравнил Байкал на фото с «мордочкой белого медведя». Другие шутят: «НЛО засекли?», «По РЕН ТВ будут показывать?»

Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой Роскосмос опубликовал новые фотографии Байкала, сделанные спутниками «Метеор-М».

Байкал Роскосмос космос
 
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