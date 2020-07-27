В улан-удэнской колонии прошла викторина по Достоевскому

Один из осуждённых правильно ответил на половину вопросов



В Улан-Удэ исправительной колонии №2 в преддверии празднования 200-летнего юбилея писателя Фёдора Достоевского прошла тематическая викторина.



Осуждённые отвечали на вопросы, которые касались биографии писателя и его творчества. Из 12 участников лучшие знания показал осуждённый 8 отряда, который смог ответить верно на половину вопросов.



- Мероприятие прошло в рамах объявленной информационным центром ФСИН России акции «Твои друзья – книги». В учреждениях УФСИН пройдёт целый ряд мероприятий , - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

