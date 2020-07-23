У умершего пациента, помимо коронавируса, были другие тяжёлые заболевания
Число смертей среди больных COVID-19 в Бурятии достигло 39 человек. Накануне скончался 66-летний мужчина.
- В стационаре на ул. Солнечная умер пациент 66 лет, страдающий ишемической болезнью сердца, гипертонией, сахарным диабетом, перенёсший резекцию желудка по поводу рака желудка, с тяжёлой коронавирусной инфекцией, - сообщили в республиканском оперштабе.
Мужчина скончался в реанимационном отделении. Перед смертью он девять дней находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Бурятии не было зафиксировано смертей среди больных коронавирусом. До этого больные умирали четыре дня подряд.
На утро 23 июля в Бурятии общее число случаев заражения выросло до 3824, из них более трёх тысяч человек уже вылечились. За сутки диагноз подтвердили ещё у 38 жителей.
В Бурятии скончался 39-й больной коронавирусом
Происшествия, Фото:
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