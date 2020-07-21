 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Июля

20 Июля

Популярное

В Бурятии билетёров пригородных электричек оснастят видеорегистраторами

В Бурятии билетёров пригородных электричек оснастят видеорегистраторами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также они появятся в наиболее популярных пригородных поездах Иркутской области 

С 25 июля билетные кассиры пригородных поездов, курсирующих в Бурятии и Иркутской области по наиболее популярным маршрутам, выйдут в рейс с портативными видеорегистраторами. В вагонах, где ведётся съёмка, размещены предупреждающие знаки.

В современных пассажирских вагонах камеры для видеосъёмки уже встроены. Такие вагоны курсируют в Северобайкальске, а также по КБЖД. Видеооборудованием обеспечены и два новых четырёхвагонных поезда, обслуживающих пассажиров на участке Зима — Иркутск — Слюдянка. Таким образом, с июля уже большая часть пригородных поездов Бурятии и Иркутской области (60%) фиксируют работу кассиров и обстановку в пути следования на видео.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, видеосъёмка обеспечит безопасность сотрудников пригородных поездов и улучшит качество обслуживания пассажиров. Все видеозаписи строго конфиденциальны и могут использоваться только для анализа качества работы сотрудников компании, а также для разрешения спорных ситуаций при обращениях пассажиров.
железная дорога пригородные перевозки электрички ВСЖД Бурятия Иркутская область видеорегистраторы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В строящемся храме Улан-Удэ впервые отслужили Божественную литургию
В строящемся храме Улан-Удэ впервые отслужили Божественную литургию
Общество, 21.07.2020
Жители микрорайона Стеклозавод крестились целыми семьями
Приезд Стивена Сигала в Иволгинский дацан вызвал ажиотаж
Приезд Стивена Сигала в Иволгинский дацан вызвал ажиотаж
Общество, 21.07.2020
Перед Стивеном Сигалом били кости, показывали борьбу, а сам он удивлял знанием японского языка. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В работе летних кафе Читы выявили одно грубое нарушение
В работе летних кафе Читы выявили одно грубое нарушение
Общество, 21.07.2020
Остальные летние кафе и веранды города работают по рекомендациям Роспотребнадзора
В Бурятии билетёров пригородных электричек оснастят видеорегистраторами
В Бурятии билетёров пригородных электричек оснастят видеорегистраторами
Общество, 21.07.2020
Также они появятся в наиболее популярных пригородных поездах Иркутской области
В Забайкалье возобновили работу спортивные объекты
В Забайкалье возобновили работу спортивные объекты
Общество, 21.07.2020
Уже начались тренировки на стадионах и в спортивных школах края
Мотострелки Бурятии провели единый день РХБЗ
Мотострелки Бурятии провели единый день РХБЗ
Общество, 21.07.2020
К тренировкам было привлечено более 800 военнослужащих
Иркутск пополнится новым районом
Иркутск пополнится новым районом
Общество, 21.07.2020
Чертугеевский полуостров застроят жилыми домами
Жительница Кяхтинского района Бурятии отметила 90-летие
Жительница Кяхтинского района Бурятии отметила 90-летие
Общество, 21.07.2020
Юбилярше вручили поздравления от Владимира Путина и Алексея Цыденова
В Бурятии навестили семьи, нуждающиеся в пожарных извещателях
В Бурятии навестили семьи, нуждающиеся в пожарных извещателях
Общество, 21.07.2020
В Бурятии инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы регулярно проводят противопожарные инструктажи в жилом секторе
В Улан-Удэ рекомендуют сокращать рабочий день из-за жары
В Улан-Удэ рекомендуют сокращать рабочий день из-за жары
Общество, 21.07.2020
Улан-удэнцам предлагают пить чашку воды каждые 20 минут
В лесных питомниках Бурятии прорастают семена сосны
В лесных питомниках Бурятии прорастают семена сосны
Общество, 21.07.2020
В Бурятии работает 14 лесных питомников
В Бурятии выбрали лучшие заповедные сумки
В Бурятии выбрали лучшие заповедные сумки
Общество, 21.07.2020
В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подвели итоги конкурса «Моя заповедная сумка»
В Бурятии осуждённые перетягивали канат
В Бурятии осуждённые перетягивали канат
Общество, 21.07.2020
Победителям вручили грамоту

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^