В Бурятии билетёров пригородных электричек оснастят видеорегистраторами

Также они появятся в наиболее популярных пригородных поездах Иркутской области



С 25 июля билетные кассиры пригородных поездов, курсирующих в Бурятии и Иркутской области по наиболее популярным маршрутам, выйдут в рейс с портативными видеорегистраторами. В вагонах, где ведётся съёмка, размещены предупреждающие знаки.



В современных пассажирских вагонах камеры для видеосъёмки уже встроены. Такие вагоны курсируют в Северобайкальске, а также по КБЖД. Видеооборудованием обеспечены и два новых четырёхвагонных поезда, обслуживающих пассажиров на участке Зима — Иркутск — Слюдянка. Таким образом, с июля уже большая часть пригородных поездов Бурятии и Иркутской области (60%) фиксируют работу кассиров и обстановку в пути следования на видео.



Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, видеосъёмка обеспечит безопасность сотрудников пригородных поездов и улучшит качество обслуживания пассажиров. Все видеозаписи строго конфиденциальны и могут использоваться только для анализа качества работы сотрудников компании, а также для разрешения спорных ситуаций при обращениях пассажиров.

