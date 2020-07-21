Советское наследие: Власти объяснили, почему Улан-Удэ превращается в Венецию

В городском комитете городского хозяйства объяснили, почему Улан-Удэ иногда превращается в Венецию. Виной тому стало советское наследие, заявили специалисты комитета.
Протяжённость дорог в Улан-Удэ более 543 км, включая грунтовые дороги. Ливневой канализацией обеспечены лишь 33 км автодорог города на 50 участках. Существующая сеть ливневой канализации не справляется с сильными дождями.
- Водостоки были построены в основном вдоль улично-дорожной сети города ещё в советское время, они имеют малую пропускную способность труб и лотков. В связи с массовой застройкой и асфальтированием проездов вода не уходит в почву, остаётся на поверхности, мешая проезду. Ежегодно на откачку талых и ливневых вод с проблемных мест расходуется от 1,5 до 2 млн рублей из городского бюджета, - сообщили в комитете городского хозяйства.
В Улан-Удэ хранятся советские схемы расположения и устройства ливневых канализаций. Схемы ливнёвок Советского района датированы 77-м и 78-м годами. Все канализации построены в конце 60-х годов на трубах диаметром 300 или 500 мм. Трубы, как правило, проложены под всеми центральными улицами. Сегодня трубы такого диаметра не пропускают одномоментно большой поток воды, поэтому в некоторых местах возникают подтопления.
Выходом из сложившийся ситуации, по мнению специалистов, станет создание единой схемы ливневых канализаций. Проектной организации нужно учесть все детали и особенности рельефа местности, точно рассчитать уклон канализации, тип водоотвода, диаметр сечения труб и особенности покрытия их поверхности, а также требования к качеству материалов и технологиям ведения монтажных работ.
Единая схема включает строительство 10 очистных сооружений системы ливневой канализации для очистки сточных вод. Ориентировочная стоимость строительства составит девять миллиардов рублей.
Строительство единой ливневой канализации является довольно затратным мероприятием, понадобится не один год.
В Улан-Удэ объяснили, почему время дождей постоянно образуются лужи в начале «Арбата».
- Там ранее на пешеходном переходе была расположена чугунная решётка ливневой канализации, которая отлично отводила воду. Но позже дорожники, действуя ради удобства граждан с ограниченными возможностями на инвалидных колясках, заменили её на железный лист с перфорацией, который не так уже справляется с отводом воды, как чугунная решётка, - заявили в комитете городского хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июня в Улан-Удэ дождём смыло дорогу в «сотых» кварталах, а некоторые улицы оказались в огромных лужах, в которых едва ли не утопали автомобили.