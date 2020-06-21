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В Улан-Удэ после дождя автомобили «утопают» в лужах

В Улан-Удэ после дождя автомобили «утопают» в лужах
Общество,  Фото:ves_ulan_ude
Горожане делятся в соцсетях фотографиями и видео 

Прошедший сегодня дождь создал большие проблемы на дорогах Улан-Удэ. При этом в некоторых микрорайонах столицы Бурятии дождя не было.

Сейчас горожане делятся фотографиями и видео в соцсетях, как на некоторых улицах машины буквально «утопают» в лужах. В 102 квартале, к примеру, дорогу затопило - застряли легковые автомобили, а по улице Бабушкина образовалась огромная лужа. 



 

Жители сотых кварталов сообщили, что у них отключили электричество. В пресс-службе «Буряэнерго» ответили, что специалисты выехали на обследование в 100-е кварталы. Серьёзных нарушений там нет. И в течение 1-1,5 часов электроснабжение восстановят.

Также в пресс-службе администрации Улан-Удэ сообщили, что на грейдирование и отсыпку дорог выходит техника Комбината по благоустройству.

В паблике uu_news горожанин рассказал о том, что в 101 квартале на улице Жамцарано вовсе обвалилась дорога на 5-6 метров в глубину.

- Сильнейший поток воды уничтожил улицу, обваливаются пески. В некоторых местах не осталось прохода, поскольку до домов осталось всего пару метров, может, и меньше. Жители улицы обратились в надлежащие службы, когда устранят последствия дождя, пока никому неизвестно, - поведал он.



дождь дороги
 
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