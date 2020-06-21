В Улан-Удэ после дождя автомобили «утопают» в лужах



Прошедший сегодня дождь создал большие проблемы на дорогах Улан-Удэ. При этом в некоторых микрорайонах столицы Бурятии дождя не было.



Сейчас горожане делятся фотографиями и видео в соцсетях, как на некоторых улицах машины буквально «утопают» в лужах. В 102 квартале, к примеру, дорогу затопило - застряли легковые автомобили, а по улице Бабушкина образовалась огромная лужа.











