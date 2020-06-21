В Улан-Удэ после дождя автомобили «утопают» в лужах

Прошедший сегодня дождь создал большие проблемы на дорогах Улан-Удэ. При этом в некоторых микрорайонах столицы Бурятии дождя не было.
Сейчас горожане делятся фотографиями и видео в соцсетях, как на некоторых улицах машины буквально «утопают» в лужах. В 102 квартале, к примеру, дорогу затопило - застряли легковые автомобили, а по улице Бабушкина образовалась огромная лужа.
Жители сотых кварталов сообщили, что у них отключили электричество. В пресс-службе «Буряэнерго» ответили, что специалисты выехали на обследование в 100-е кварталы. Серьёзных нарушений там нет. И в течение 1-1,5 часов электроснабжение восстановят.
Также в пресс-службе администрации Улан-Удэ сообщили, что на грейдирование и отсыпку дорог выходит техника Комбината по благоустройству.
В паблике uu_news горожанин рассказал о том, что в 101 квартале на улице Жамцарано вовсе обвалилась дорога на 5-6 метров в глубину.
- Сильнейший поток воды уничтожил улицу, обваливаются пески. В некоторых местах не осталось прохода, поскольку до домов осталось всего пару метров, может, и меньше. Жители улицы обратились в надлежащие службы, когда устранят последствия дождя, пока никому неизвестно, - поведал он.