В Бурятии на горной вершине установлена табличка в честь 75-летия Победы

Общество, Фото: федерация спортивного туризма РБ

Пешеходный поход по Икатскому хребту состоялся в рамках проекта «Вершина Победы»



В Бурятии продолжается реализация проекта «Вершина Победы». Команда федерации спортивного туризма республики совершила пешеходный поход первой категории сложности в районе Икатского хребта по маршруту: село Баянгол – заимка Яссы – река Богунда – река Турокча – река Турокчикан – восхождение на вершину 2580 м – река Турокчикан – река Турокча – посёлок Юбилейный.



В состав команды вошли представители федерации; ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта; республиканского многоуровневого колледжа; Восточно-Сибирского государственного института культуры; Сувинской общеобразовательной школы Баргузинского района и клуба «Кочевники духа».



Маршрут протяженностью 112 километров проходил в живописном районе баргузинской тайги. На пути следования преодолевались различные препятствия: многочисленные броды через реки и ручьи, болота, курумники, заросли стланика, наледи. В одном из дней похода случилась встреча с хозяином тайги, с любопытством наблюдавшим за пришедшими туристами. На вершине, по традиции, в туре была заложена записка о восхождении и установлена табличка в память о 75-летии Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба федерации спортивного туризма РБ.

