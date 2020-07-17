Пешеходный поход по Икатскому хребту состоялся в рамках проекта «Вершина Победы»
В Бурятии продолжается реализация проекта «Вершина Победы». Команда федерации спортивного туризма республики совершила пешеходный поход первой категории сложности в районе Икатского хребта по маршруту: село Баянгол – заимка Яссы – река Богунда – река Турокча – река Турокчикан – восхождение на вершину 2580 м – река Турокчикан – река Турокча – посёлок Юбилейный.
В состав команды вошли представители федерации; ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта; республиканского многоуровневого колледжа; Восточно-Сибирского государственного института культуры; Сувинской общеобразовательной школы Баргузинского района и клуба «Кочевники духа».
Маршрут протяженностью 112 километров проходил в живописном районе баргузинской тайги. На пути следования преодолевались различные препятствия: многочисленные броды через реки и ручьи, болота, курумники, заросли стланика, наледи. В одном из дней похода случилась встреча с хозяином тайги, с любопытством наблюдавшим за пришедшими туристами. На вершине, по традиции, в туре была заложена записка о восхождении и установлена табличка в память о 75-летии Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба федерации спортивного туризма РБ.
В Бурятии на горной вершине установлена табличка в честь 75-летия Победы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Народный театр «Содружество» стал победителем всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов
Особо отличились коллективы Тарбагатайского района
В них будут представлены растения, распространённые в Сибири и Дальнем Востоке
В жаркие дни возможна приостановка выдачи разрешений на посещение парка
Заявки на конкурс принимаются с 20 по 31 июля
Работы по реконструкции Цаган-Гольской системы планируют провести за счёт федерального бюджета
Было рассмотрено восемь объектов
С осуждёнными на связь вышел представитель клуба любителей кубика Рубика «Cube Club 03»
Представители фирмы-подрядчика утверждают, что штыри в портреты воинов рабочий вбивал поздно вечером, когда никого не было
«Заповедное Подлеморье» продолжает серию очерков «Кому в лесу жить хорошо»
«Слушала подкасты, читала статьи и рецензии», - рассказала одна из выпускниц, набравшая 100 баллов
Детям этим летом предлагают только онлайн-мероприятия
Отправленные в районы возможного подтопления спасатели возвращаются
«Слёзы? Я думаю, буду улыбаться», - поделилась ведущая солистка Анна Петушинова
Недавний видеоурок посмотрели около 300 юных зрителей