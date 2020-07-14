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В Бурятии у жителя Монголии изъяли столетнюю швейную машинку

В Бурятии у жителя Монголии изъяли столетнюю швейную машинку
Общество,  Фото:Бурятская таможня
Швейная машина «SINGER» признана культурной ценностью

Столетнюю швейную машинку фирмы «SINGER» обнаружили сотрудники Бурятской таможни во время таможенного контроля у гражданина Монголии. Мужчина выезжал из России через пункт пропуска ЖДПП Наушки.

При опросе он рассказал, что купил машинку на внутреннем рынке России для личных целей. Экспертиза установила, что ручная швейная машинка создана более 100 лет назад в период с 1911 по 1916 годы, она признана культурной ценностью. 



Согласно российскому законодательству, вывоз культурных ценностей из России возможен при обязательном декларировании и на основании разрешительных документов, которых у иностранца не было.

- Бурятская таможня возбудила административное дело по фактам недекларирования товара и несоблюдения запретов и ограничений в отношении гражданина Монголии. Швейная машинка изъята и находится в камере хранения вещественных доказательств таможни. Дальнейшую судьбу культурной ценности решит суд, - сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

Справка:

Компанию «SINGER» по производству швейных машин в Нью-Джерси основал Исаак Меррит Зингер совместно с юристом Эдуардом Кларком в 1854 году. С XIX века машинки привозились в Россию из-за рубежа и были доступны в основном зажиточным семьям.

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