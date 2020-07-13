В центре Улан-Удэ нашли место обитания крыс

Очевидцам удалось насчитать пять особей. ВИДЕО
В паблике «Аноним 03» появилось видео, на котором горожане запечатлели крыс. Всё происходит днём в центре города.
- Вот проспект Победы, вон школа искусств, библиотека, там ТЦ «Сибирь», - рассказывает о местоположении крыс автор видео.
Крысы прогуливались под лестницей, ведущей в парк у Мемориала Победы. Всего очевидцам удалось насчитать пять особей. Все они крупного размера.
В комментариях многие горожане не удивились такой встрече, аргументируя это тем, что для городов это обычное дело. Пользователи пишут:
«Ужасно, но было бы удивительно, если бы крыс не было. Это же город все-таки», «С Монголии прибежали с чумой бубонной», «Если крысы исчезнут из города - значит пора сваливать и нам. Ведь говорят, что крысы первыми бегут с тонущего корабля», «Нормальные такие крысы. Вы больших не видели».
Очевидцам удалось насчитать пять особей. ВИДЕО
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