Первые чартерные туристы напоследок спели гимн Бурятии

В Бурятию из Москвы прибыл второй чартерный рейс с российскими туристами. В соцсети уже опубликовано видео с небольшой экскурсии, которую провели для них в центре Улан-Удэ. Затем гости отправились на Байкал.
Первый чартерный рейс приземлился в Улан-Удэ 5 июля. В последний день путешествия, 12 июля, для них, а также турагентов был организован гала-ужин с потрясающими блюдами, выступлением народных артистов Бурятии и даже показом мод. Устроили также церемонию разрезания праздничного торта из черёмухи и сметаны.
В Ассоциации туроператоров отметили, что туристы один за другим выходили на сцену, чтобы выразить благодарность туроператору TUI и его бурятским партнёрам за организацию и возможность увидеть красоту республики.
На ужине выступил и самый маленький турист Паша. Мальчик поделился впечатлениями о поездке и «горячей» воде Байкала, чем вызвал смех у присутствующих.
– Вода была нормальная, но все говорят, что она холодная, не понимаю, почему. Она была горячая, я купался днями напролёт. Мне поездка понравилась. В принципе, мне всё понравилось, - сказал ребёнок.
Также в соцсети появилось видео, где туристы перед церемонией разрезания торта поют вместе с министром туризма Бурятии Марией Бадмацыреновой гимн республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», отдых у туристов, купивших пакет в Бурятию, был насыщенным. Маршруты максимально ориентированы на знакомство с Байкалом. Также программа тура включала в себя посещение самых интересных и знаковых мест – Улан-Удэ, Иволгинский дацан, знакомство с культурой семейских в селе Тарбагатай, с бытом, традициями и бурятской кухней - в этнокомплексе «Степной кочевник».
Чартерную программу организовал при поддержке Ростуризма туроператор TUI Россия. Планируется, что с 5 июля по 22 сентября республику посетит более 1700 туристов из России.