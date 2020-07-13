Первые чартерные туристы напоследок спели гимн Бурятии

В Бурятию из Москвы прибыл второй чартерный рейс с российскими туристами. В соцсети уже опубликовано видео с небольшой экскурсии, которую провели для них в центре Улан-Удэ. Затем гости отправились на Байкал.







Первый чартерный рейс приземлился в Улан-Удэ 5 июля. В последний день путешествия, 12 июля, для них, а также турагентов был организован гала-ужин с потрясающими блюдами, выступлением народных артистов Бурятии и даже показом мод. Устроили также церемонию разрезания праздничного торта из черёмухи и сметаны.







Также в соцсети появилось видео, где туристы перед церемонией разрезания торта поют вместе с министром туризма Бурятии Марией Бадмацыреновой гимн республики.





