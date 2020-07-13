 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Июля

12 Июля

Популярное

Первые чартерные туристы напоследок спели гимн Бурятии

Первые чартерные туристы напоследок спели гимн Бурятии
Общество, 
Путешествие по Бурятии у туристов с первого чартерного авиарейса завершилось шикарным гала-ужином

В Бурятию из Москвы прибыл второй чартерный рейс с российскими туристами. В соцсети уже опубликовано видео с небольшой экскурсии, которую провели для них в центре Улан-Удэ. Затем гости отправились на Байкал.


Первый чартерный рейс приземлился в Улан-Удэ 5 июля. В последний день путешествия, 12 июля, для них, а также турагентов был организован гала-ужин с потрясающими блюдами, выступлением народных артистов Бурятии и даже показом мод. Устроили также церемонию разрезания праздничного торта из черёмухи и сметаны.


В Ассоциации туроператоров отметили, что туристы один за другим выходили на сцену, чтобы выразить благодарность туроператору TUI и его бурятским партнёрам за организацию и возможность увидеть красоту республики.

На ужине выступил и самый маленький турист Паша. Мальчик поделился впечатлениями о поездке и «горячей» воде Байкала, чем вызвал смех у присутствующих.

– Вода была нормальная, но все говорят, что она холодная, не понимаю, почему. Она была горячая, я купался днями напролёт. Мне поездка понравилась. В принципе, мне всё понравилось, - сказал ребёнок.

Также в соцсети появилось видео, где туристы перед церемонией разрезания торта поют вместе с министром туризма Бурятии Марией Бадмацыреновой гимн республики.


Как сообщал «Байкал-Daily», отдых у туристов, купивших пакет в Бурятию, был насыщенным. Маршруты максимально ориентированы на знакомство с Байкалом. Также программа тура включала в себя посещение самых интересных и знаковых мест – Улан-Удэ, Иволгинский дацан, знакомство с культурой семейских в селе Тарбагатай, с бытом, традициями и бурятской кухней - в этнокомплексе «Степной кочевник».

Чартерную программу организовал при поддержке Ростуризма туроператор TUI Россия. Планируется, что с 5 июля по 22 сентября республику посетит более 1700 туристов из России.



туризм туристы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежали яки
В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежали яки
Общество, 13.07.2020
Во время ночной прогулки яки сломали калитку и убежали
В Бурятии решили, на что потратить 300 млн «Народного бюджета»
В Бурятии решили, на что потратить 300 млн «Народного бюджета»
Общество, 13.07.2020
Жители республики голосовали за благоустройство общественных территорий, уличное освещение, строительство спортивных и детских площадок, решение транспортных проблем
Улан-удэнцам за парковку на газонах грозят немалые штрафы
Улан-удэнцам за парковку на газонах грозят немалые штрафы
Общество, 13.07.2020
За одну только неделю было выявлено более 200 нарушителей
Первые чартерные туристы напоследок спели гимн Бурятии
Первые чартерные туристы напоследок спели гимн Бурятии
Общество, 13.07.2020
Путешествие по Бурятии у туристов с первого чартерного авиарейса завершилось шикарным гала-ужином
С улиц Улан-Удэ после ливня откачали более 2,5 тысяч кубометров воды
С улиц Улан-Удэ после ливня откачали более 2,5 тысяч кубометров воды
Общество, 13.07.2020
Городские службы работали в усиленном режиме
В Улан-Удэ запустили голосование о граффити на зданиях
В Улан-Удэ запустили голосование о граффити на зданиях
Общество, 13.07.2020
Онлайн-голосование будет доступно до 24 июля
Улан-удэнцев пустят в леса для сбора дикоросов
Улан-удэнцев пустят в леса для сбора дикоросов
Общество, 13.07.2020
Однако разводить костры будет нельзя
Водители трамвая в Улан-Удэ соревнуются в экстренном торможении
Общество, 13.07.2020
Водители трамвая сдают многоступенчатые экзамены каждый год
Старый мост на Селенге в Улан-Удэ перекроют «капитально»
Старый мост на Селенге в Улан-Удэ перекроют «капитально»
Общество, 13.07.2020
На старый Селенгинский мост обратили внимание после того, как его облюбовали купальщики  
Осуждённый из Бурятии сразился в шахматы с осуждённым с Сахалина
Осуждённый из Бурятии сразился в шахматы с осуждённым с Сахалина
Общество, 13.07.2020
В колониях Дальнего Востока проводится турнир
Улан-удэнские школы проверяют на пожарную безопасность
Улан-удэнские школы проверяют на пожарную безопасность
Общество, 13.07.2020
Серьёзных замечаний по пожарной безопасности не выявлено
В Улан-Удэ вновь заговорили о переносе кожно-венерологического диспансера из центра
В Улан-Удэ вновь заговорили о переносе кожно-венерологического диспансера из центра
Общество, 13.07.2020
Помещение кожно-венерологического диспансера предлагают освободить «для туристического назначения»
Выпускники Улан-Удэ сдают ЕГЭ по физике и истории
Выпускники Улан-Удэ сдают ЕГЭ по физике и истории
Общество, 13.07.2020
Задействовано 11 пунктов проведения экзамена
В Улан-Удэ инвалидов больше не будут заносить в самолёты на руках
В Улан-Удэ инвалидов больше не будут заносить в самолёты на руках
Общество, 13.07.2020
Аэропорт «Байкал» по суду обязали купить подъёмник для колясочников
В Бурятии военные провели тренировку по антитеррору
В Бурятии военные провели тренировку по антитеррору
Общество, 13.07.2020
На тренировке использовали холостые боеприпасы и дымовые шашки

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^