В Улан-Удэ вновь заговорили о переносе кожно-венерологического диспансера из центра

Помещение кожно-венерологического диспансера предлагают освободить «для туристического назначения»
В Бурятии вновь подняли вопрос переноса кожно-венерологического диспансера с туристической улицы Соборной в Улан-Удэ.
В первых числах июля Бурятию с рабочим визитом посетила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она призналась в любви к республике и Байкалу – побывала в Иволгинском дацане, в селе Десятниково, в центре обработки нефрита Oriental way и в «Байкальской гавани».
После, на сессии Народного Хурала, депутат Михаил Степанов предложил зампреду правительства Бурятии по социальному развитию Вячеславу Цыбикжапову рассмотреть возможность переноса диспансера в другое помещение. Он рассказал, что не хотел бы, чтобы глава Ростуризма, гуляя по Соборной, «наткнулась» на кожно-венерологический диспансер.
- На днях сюда приезжала руководитель федерального агентства по туризму. По туристической улице Соборной была экскурсия. Мы с мэром, пока ждали Алексея Самбуевича с делегацией, стояли, обсуждали. На самом деле, не совсем было приятно нам, если бы вся делегация вышла на улицу, на которую вложено около 40 млн, и увидела бы, что с левой стороны стоит центр восточной медицины, а с правой – кожный венерологический диспансер, - заявил Степанов.
Михаил Степанов уточнил, что уже задавал этот вопрос министерству здравоохранения республики. «Может быть поищем место, чтобы освободить помещение для туристического назначения», добавил он.
- Мы открыты к диалогу, республика очень много вкладывает в Улан-Удэ, всё меняется. Открыты к диалогу с мэрией, что предложат – рассмотрим. В любом случае, это учреждение должно работать, в каком месте – вопрос рабочий, - ответил Вячеслав Цыбикжапов.
Как сообщал «Байкал-Daily», этот вопрос обсуждали ещё в 2014 году, когда улица Соборная существовала только в виде проекта. На совещании у бывшего главы Бурятии Вячеслава Наговицына власти решили, что диспансер в 2015 году переведут на Смолина, 69, где находится амбулатория кожвена. Однако этого не сделано до сих пор.
Тогда же проектировщики предлагали разместить в освобождённом здании кафе, что развеселило всех присутствующих.
- Кафе давайте в другом месте, - улыбаясь, решил Вячеслав Наговицын шесть лет назад.
В Улан-Удэ вновь заговорили о переносе кожно-венерологического диспансера из центра
Общество, Фото:
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