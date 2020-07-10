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В Бурятии названы новые сроки соревнований по шахматам

В Бурятии названы новые сроки соревнований по шахматам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По словам федерации шахмат РБ, это оптимистический прогноз возобновления «календаря» соревнований

В Бурятии назвали новые сроки республиканских соревнований по шахматам. Даты примерные: турниры проведут в указанные сроки, если дадут разрешение.

Первенство Бурятии среди детей планируется провести 24-28 августа (16-20 сентября) в Улан-Удэ на центральном стадионе. Республиканские соревнования школьных коллективов «Белая ладья» пройдёт 29-30 августа и 1 сентября там же. Также на центральном стадионе со 2 по 6 октября состоится чемпионат Бурятии среди мужчин и женщин вместе с первенством среди юношей и девушек до 19 лет.

Республиканский «Декабристский» шахматный турнир в Селенгинском районе назначен на 12-13 сентября в Гусиноозёрске. Республиканский сельский шахматный турнир запланирован на 10-11 октября в селе Эдэрмэг Кижингинского района. В улусе Хилгана Баргузинского района 17-18 октября будет проведён районный шахматный турнир на призы академика Б.В. Базарова.

Республиканский сельский шахматный турнир состоится 7-8 ноября в улусе Цолга Мухоршибирского района. В эти же даты пройдёт республиканский кустовой шахматный турнир в кяхтинском спорткомплексе «Олимп».

С 24 по 25 октября в селе Иволгинск проведут республиканский сельский шахматный турнир памяти Б.Б. Цыденова. Также в Иволгинске в эти дни определят победителей командного первенства среди сельских шахматистов.

В селе Курумкан 21-22 ноября запланировано проведение республиканского кустового шахматного турнира. Завершит год 25-27 декабря в Улан-Удэ чемпионат РБ по быстрым шахматам и блицу. Об этом сообщает федерация шахмат Бурятии.

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