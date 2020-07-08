На велосипедах по Иволгинскому району. Фоторепортаж

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко выяснял, что посмотреть в Иволгинском районе



Сергей Тарасенко – о своём путешествии на велосипеде по Иволгинскому району:



«Кроме основной трассы, в районе полно грунтовых дорог, проходящих через степь и леса. Именно по ним мы и отправились в путь. Выехав из Улан-Удэ в Гурульбу, проехали вдоль Мухинских болот через Красноярово в Иволгинск. Затем отправились в Иволгинский дацан и оттуда более короткой грунтовой дорогой — в Калёново. Далее поехали через лес и горы в сторону Хурамши. К сожалению, значительная часть леса у реки Гильбири выгорела этой весной. Гильбиринское водохранилище местами напомнило побережье Байкала. Свежий бриз и лесные дали. Есть даже мини-водопад. Купаться запрещено, но отдыхающих полно. Здесь и дальше у Карасиного озера весьма интенсивное движение.



Пожалуй, самое интересное место маршрута — Кокоринский заказник, созданный специально для сохранения популяции серой цапли. В заболоченном лиственничном массиве посреди степи — большое скопление птичьих гнёзд на поляне округлой формы. Эдакий детский сад для цапель. Птиц в гнёздах не было, зато комаров — огромное количество. Здесь же в роще и рядом у подножия горы находится священное место Шунрэтэ-обо.



Переночевав в палатке на берегу небольшой реки, мы двинулись в сторону Оронгоя. Знаменитые оронгойские позные на трассе работают, но только навынос. Позы всё такие же, большие и сочные. В Оронгое мы посетили комплекс Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова, где набрали аршан из святого источника.



Дальше поехали вдоль берега Селенги. Весь участок от Оронгоя до Ганзурино — это живописные скальники, очень похожие на Сувинские, но намного большие по протяженности. Тут же прямо у дороги обнаружили несколько плиточных могил бронзового века.



На станции Ганзурино сохранился участок дороги, мощённой камнем. Очень необычно было проехать по настоящей мостовой, практически прикоснувшись к истории. В XIX веке село было крупным промышленным центром Забайкалья. Здесь работали паровые мельницы, кожевенный завод, стеклянная фабрика, осуществлялась паромная переправа в Тарбагатай, ходили пароходы до Верхнеудинска. Сейчас, конечно, село в упадке, но по-прежнему интересно в этнографическом плане — старинные семейские дома почти не испорчены современными стройматериалами.



Следующие два села на берегу Селенги — Шалута и Колобки. Колобки известны очень вкусной рассыпчатой картошкой. Далее мы подъехали к Шаманским горам и, преодолев крутой перевал, оказались в Тапхаре. Отсюда — рукой подать до Улан-Удэ. Весь маршрут составил около 160 км».







