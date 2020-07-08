Акцию ввели, чтобы «приучить» пассажиров платить безналичным расчётом
В общественном транспорте Улан-Удэ начали делать скидку при оплате проезда банковской картой, сообщили в пресс-службе администрации города.
Пассажиры автобусов МУП «Городские маршруты» и трамваев при оплате проезда банковской картой MasterCard или мобильным устройством с технологией NFC, привязанным к платежному сервису Mastercard, получат скидку в размере двух рублей за каждую поездку.
Акция продлится до 30 сентября. Заявляется, что её цель – стимулирование горожан к оплате безналичным способом. Сейчас все автобусы муниципальных предприятий «Городские маршруты» и все трамваи оборудованы терминалами безналичной оплаты. К системе безналичного расчета полностью подключились два коммерческих маршрута №44 и 59. В целом, частные перевозчики города оснащены терминалами на 25%.
В Улан-Удэ по карте MasterCard дают скидку в автобусах и трамваях
Общество, Фото:
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