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В Улан-Удэ по карте MasterCard дают скидку в автобусах и трамваях

В Улан-Удэ по карте MasterCard дают скидку в автобусах и трамваях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Акцию ввели, чтобы «приучить» пассажиров платить безналичным расчётом

В общественном транспорте Улан-Удэ начали делать скидку при оплате проезда банковской картой, сообщили в пресс-службе администрации города.

Пассажиры автобусов МУП «Городские маршруты» и трамваев при оплате проезда банковской картой MasterCard или мобильным устройством с технологией NFC, привязанным к платежному сервису Mastercard, получат скидку в размере двух рублей за каждую поездку.

Акция продлится до 30 сентября. Заявляется, что её цель – стимулирование горожан к оплате безналичным способом. Сейчас все автобусы муниципальных предприятий «Городские маршруты» и все трамваи оборудованы терминалами безналичной оплаты. К системе безналичного расчета полностью подключились два коммерческих маршрута №44 и 59. В целом, частные перевозчики города оснащены терминалами на 25%.



общественный транспорт
 
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