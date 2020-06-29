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В Иркутской области разрешили деятельность гостиниц и турбаз

В Иркутской области разрешили деятельность гостиниц и турбаз
Общество,  Фото:pixabay.com
Предприятиям общепита можно работать на вынос, по заказу и в виде летнего кафе

В Иркутской области вводятся постепенные послабления ограничений для предприятий туристической сферы и гостиничного бизнеса. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о введении режима повышенной готовности. Создаётся реестр предприятий, которые откроются в ближайшее время.

- Предприятия этих отраслей в связи с пандемией коронавирусной инфекции понесли ощутимый ущерб. Мы неоднократно встречались с представителями турбизнеса и общепита, обсуждали условия, при которых они могут начать работать. Для поддержки таких предприятий и внесены изменения в указ. Теперь они смогут открыться, но при строгом соблюдении санитарных требований, - пояснил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Помимо деятельности предприятий общепита на вынос и по заказу, разрешена работа сезонных летних кафе, в том числе в парках культуры и отдыха, с расстановкой столиков на дистанции в 1,5-2 метра.

Санаторно-курортным организациям можно размещать организованные группы в соответствии с заключёнными ранее государственными контрактами (для лечения и профилактики пациентов с профессиональными заболеваниями, ветеранов труда, льготных категорий граждан, в том числе матерей с детьми).

При соблюдении определённых мер безопасности разрешена деятельность гостиниц, отелей, баз отдыха, турбаз, апарт-отелей, кемпингов, фермерских гостевых домов. Размещать гостей можно в номерах с отдельными входами с улицы. Загрузка номерного фонда не должна превышать 50%. Запрещено использование бассейнов, спа, соляриев, саун. На территории мест отдыха не допускается предоставление услуг ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания за исключением обслуживания на сезонных летних террасах (верандах), а также на вынос.

Все предприятия туротрасли и гостиничного бизнеса должны уведомить о возобновлении своей деятельности не позднее, чем за пять дней до начала работы. Для этого необходимо направить заявку в агентство по туризму Иркутской области через официальный сайт https://irkobl.ru/sites/tour/notice-business/. Там же будет размещён реестр предприятий, которым разрешено работать. Деятельность хозяйствующих субъектов, не включённых в реестр, не допускается. С указом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
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