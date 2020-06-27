 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июня

26 Июня

Популярное

Уроженец Бурятии участвовал в военном параде в Москве

Уроженец Бурятии участвовал в военном параде в Москве
Общество,  Фото:Бичура-инфо
Лётчик Андрей Петров с экипажем возглавил колонну самолётов ИЛ-76

Уроженец Бичурского района Бурятии участвовал в военном параде в Москве. Об это сообщает паблик Бичура-инфо.

Лётчик военно-транспортной авиации Андрей Петров и его экипаж возглавил колонну самолётов ИЛ-76.

В параде Победы в Москве он участвует уже второй раз.

По главной площади страны проехали 216 единиц военной техники. В их числе много новинок: БМП Т-15 и «Курганец-25» с новыми боевыми модулями, модернизированный с учетом сирийского опыта «Панцирь-СМ», огнеметные системы ТОС-2 на колесном шасси, бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», зенитный комплекс «Деривация-ПВО», инженерная система дистанционного минирования и другие машины. В небе над столицей пролетели 75 самолетов и вертолетов, в том числе новейшие истребители пятого поколения Су-57, передаёт издание RG.RU.

Парад в честь 75-летия Победы прошёл 24 июня. Парады в стране из-за коронавируса состоялись только в 28 городах, в соседнем Иркутске его, например, отменили. Как проходил парад в Бурятии, можно посмотреть по ссылке

парад Великая Отечественная 75 лет Победы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Роспотребнадзора по Бурятии не рекомендует кушать жирное в жару
Роспотребнадзора по Бурятии не рекомендует кушать жирное в жару
Общество, 27.06.2020
Это связано с пониженной потребностью в энергии
Полиция разыскивает пропавшего улан-удэнца
Полиция разыскивает пропавшего улан-удэнца
Общество, 27.06.2020
Мужчина отправился на заработки прошлой зимой и пропал 
В Бурятии скончался 20-й пациент с коронавирусом
В Бурятии скончался 20-й пациент с коронавирусом
Общество, 27.06.2020
Накануне скончался 62-летний пациент 
Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
Сбербанк Онлайн признан самым доступным мобильным приложением для людей с инвалидностью
Общество, 27.06.2020
Победу банку принесла кропотливая работа по адаптации новых сервисов
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 27.06.2020
Ожидается чрезвычайная пожарная опасность 
В Улан-Удэ до 10 июля закроют проезд по ул. Сухэ-Батора
В Улан-Удэ до 10 июля закроют проезд по ул. Сухэ-Батора
Общество, 27.06.2020
На ремонт дороги выделено более 52 млн. рублей 
В Бурятии до +34 градусов
В Бурятии до +34 градусов
Общество, 27.06.2020
Местами возможны кратковременные дожди
В Бурятии стартовала акция ко Дню семьи, любви и верности
В Бурятии стартовала акция ко Дню семьи, любви и верности
Общество, 26.06.2020
Приём работ о счастливой семейной жизни или браке родителей продлится по 4 июля
В Братске появится памятник медицинским работникам
В Братске появится памятник медицинским работникам
Общество, 26.06.2020
Его возведут на территории строящегося модульного медицинского центра
Кубок Иркутска по стоклеточным шашкам разыграют онлайн
Кубок Иркутска по стоклеточным шашкам разыграют онлайн
Общество, 26.06.2020
Игры турнира будут проходить каждое воскресенье июля

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^