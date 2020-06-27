Уроженец Бурятии участвовал в военном параде в Москве





По главной площади страны проехали 216 единиц военной техники. В их числе много новинок: БМП Т-15 и «Курганец-25» с новыми боевыми модулями, модернизированный с учетом сирийского опыта «Панцирь-СМ», огнеметные системы ТОС-2 на колесном шасси, бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», зенитный комплекс «Деривация-ПВО», инженерная система дистанционного минирования и другие машины. В небе над столицей пролетели 75 самолетов и вертолетов, в том числе новейшие истребители пятого поколения Су-57, передаёт издание RG.RU.









Парад в честь 75-летия Победы прошёл 24 июня. Парады в стране из-за коронавируса состоялись только в 28 городах, в соседнем Иркутске его, например, отменили. Как проходил парад в Бурятии, можно посмотреть по ссылке

Уроженец Бичурского района Бурятии участвовал в военном параде в Москве. Об это сообщает паблик Бичура-инфо.Лётчик военно-транспортной авиации Андрей Петров и его экипаж возглавил колонну самолётов ИЛ-76.В параде Победы в Москве он участвует уже второй раз.