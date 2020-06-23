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Шахматисты Бурятии посоревнуются в го и шахматы на спартакиаде

Шахматисты Бурятии посоревнуются в го и шахматы на спартакиаде
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования запланированы на октябрь этого года

В Бурятии планируют провести интеллектуальную спартакиаду среди шахматистов республики. Соревнования пройдут после снятия ограничений на проведение спортивных массовых мероприятий. Предполагаемое время проведения — октябрь 2020 года.

Спартакиада будет состоять из двух этапов. Первый этап станет отборочным. Его проведут по стратегической настольной игре го. Турнир проходит в течении двух дней в 6 туров. На отборочном этапе победители и призёры награждаются грамотами и ценными призами на сумму не менее 20 000 рублей от генерального спонсора.

Во втором этапе прошедшие отборочные соревнования сыграют в шахматы. Турнир также проходит в течение двух дней. Будет проведено 9 туров. Гарантированный призовой фонд основного этапа соревнования не менее 40 000 рублей. Кроме этого, победители и призёры награждаются грамотами и денежными призами.

Расписание соревнований по го и шахматам будет объявлено после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат Бурятии.

Возрастное ограничение 0+
спорт шахматы Бурятия го спартакиада турнир настольные игры
 
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