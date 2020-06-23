 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июня

22 Июня

Популярное

Общественные организации Бурятии направляют наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию

Общественные организации Бурятии направляют наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего в настоящий момент зарегистрировано 3509 общественных наблюдателей

Сегодня в Улан-Удэ рабочая группа общественного контроля Общественной палаты за соблюдением избирательных прав граждан рассказала о готовности к наблюдению за голосованием по правкам в Конституцию.

Председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров сообщил, что в настоящий момент оформлены документы на 3509 общественных наблюдателей, однако набор будет длится до 29 июня. 18 общественных организаций и 2 реготделения политических партий подписали соглашение с Общественной палатой, 15 организаций уже направили своих представителей для работы общественными наблюдателями.

Так, БРО «Ассоциация женщин-предпринимателей России» направила 185 человек для работы в качестве наблюдателей. Ассоциация народов Бурятии «Дом дружбы» направила 245 наблюдателей.

- Хочется сказать, что новые конституционные поправки - это заявление государства о приоритетах традиционных ценностей нашего общества, о социальных гарантиях и об укреплении суверенитета, целостности и безопасности нашей страны. Я рада, что в процессе обсуждения Конституции народы Бурятии проявили активную гражданскую позицию и от Ассоциации народов Бурятии за процессом голосования заявилось 245 общественных наблюдателя, которые представляют практически все национально-культурные сообщества, землячества и районы республики, - рассказала председатель ассоциации Сажида Баталова.

Наибольшее количество наблюдателей направило Бурятское региональное отделение партии «Единая Россия» - всего партия выдвинула более 1600 человек.

- Работа по оформлению наблюдателей и распределению по участковым избирательным комиссиям уже проведена, мы уделяем большое внимание безопасности людей, которые будут целый день находится на участках и на выездном голосовании, наблюдатели уже обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, послезавтра начинается досрочное голосование – у нас уже предусмотрена оперативная передача информации в течение дня – в первой половине дня мы собираем сведения по выездному голосованию, в конце дня – по голосованию на участках. Следует понимать, что это голосование, действительно, нестандартное, это не борьба партий, это голосование за единую государственную идею, которую мы все поддерживаем. Наша задача - соблюсти легитимность и прозрачность голосования, - поделилась замруководителя исполкома БРО партии «Единая Россия».

Также 232 наблюдателя направила Ассоциация ТОСов Улан-Удэ. РОО «Женщины Бурятии» направила 186 наблюдателей, БРО «Союз женщин России» направило 191 человека в качестве общественных наблюдателей.

- Мы выдвинули своих наблюдателей для контроля за голосованием по поправкам в Конституцию. Мы хотим, чтобы прошло все достойно, честно, красиво. Нас волнует индексация пенсии и вся социальная сфера, сохранение традиций и память о нашей Победе и, кончено, мы заинтересованы в передаче полномочий. Я думаю, наши женщины придут на голосование, поддержат, проголосуют и мы, тем самым, поддержим нашего президента Владимира Владимировича Путина, ему, наверное, сейчас труднее всех, - рассказала председатель РОО «Женщины Бурятии» и руководитель БРО «Союз женщин России» Анна Скосырская.



Конституция общественные организации
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии родила ещё одна пациентка с коронавирусом
В Бурятии родила ещё одна пациентка с коронавирусом
Общество, 23.06.2020
Заражённую COVID-19 роженицу перевезли из Кяхты
Общественные организации Бурятии направляют наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию
Общественные организации Бурятии направляют наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию
Общество, 23.06.2020
Всего в настоящий момент зарегистрировано 3509 общественных наблюдателей
Улан-удэнцы массово посигналят после парада Победы
Улан-удэнцы массово посигналят после парада Победы
Общество, 23.06.2020
Улан-удэнцев зовут на акцию «Звон Победы»  
В Бурятию придут ливни и град
В Бурятию придут ливни и град
Общество, 23.06.2020
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Медики из Бурятии снялись в ролике с врачами Дальнего Востока
Медики из Бурятии снялись в ролике с врачами Дальнего Востока
Общество, 23.06.2020
Медики рассказали о своём долге и о том, почему выбрали эту профессию
Жителей Бурятии просят голосовать по поправкам в Конституцию в перчатках и масках
Жителей Бурятии просят голосовать по поправкам в Конституцию в перчатках и масках
Общество, 23.06.2020
Общественная палата Бурятии рассказала о мерах безопасности на голосовании о поправках в Конституцию
«Это реальная опасность»: Медики Бурятии станут наблюдателями на голосовании по правкам в Конституцию
«Это реальная опасность»: Медики Бурятии станут наблюдателями на голосовании по правкам в Конституцию
Общество, 23.06.2020
Медицинские группы из членов комиссии и наблюдателей будут следить за голосованием в стационарах и обсерваторах
10 специалистов Роспотребнадзора из Бурятии наградили за борьбу с COVID-19
10 специалистов Роспотребнадзора из Бурятии наградили за борьбу с COVID-19
Общество, 23.06.2020
Они получили орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В Иркутской области более 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом
В Иркутской области более 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом
Общество, 23.06.2020
В регионе изменилась статистика по летальным случаям
В Бурятии борт Ми-8 перебрасывает десантников на лесные пожары
В Бурятии борт Ми-8 перебрасывает десантников на лесные пожары
Общество, 23.06.2020
Воздушное судно также проводит мониторинг лесопожарной обстановки
В Улан-Удэ из-за коронавируса застрял цирк
В Улан-Удэ из-за коронавируса застрял цирк
Общество, 23.06.2020
Многие горожане видели в центре Улан-Удэ цирк, застрявший в городе из-за коронавируса. Как переживает цирк нелёгкое время, как себя сейчас чувствуют звери, и детёныши каких животных родились здесь за время разразившейся в стране пандемии, узнавал «Байкал-Daily»
В Бурятии добровольцев наградили за поиски пропавших детей
В Бурятии добровольцев наградили за поиски пропавших детей
Общество, 23.06.2020
Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» нашли ночью двух потерявшихся мальчиков
Федерация этноспорта Бурятии: «Чтобы до мурашек пробирало и долетело до самой отдалённой деревни»
Федерация этноспорта Бурятии: «Чтобы до мурашек пробирало и долетело до самой отдалённой деревни»
Общество, 23.06.2020
Президент федерации этноспорта Бурятии рассказал о своём видении развития национальных видов спорта
На дорогах Бурятии задержали 19 пьяных водителей
На дорогах Бурятии задержали 19 пьяных водителей
Общество, 23.06.2020
Четырём из них грозит уголовная ответственность

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^