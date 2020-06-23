Общественные организации Бурятии направляют наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию

Всего в настоящий момент зарегистрировано 3509 общественных наблюдателей
Сегодня в Улан-Удэ рабочая группа общественного контроля Общественной палаты за соблюдением избирательных прав граждан рассказала о готовности к наблюдению за голосованием по правкам в Конституцию.
Председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров сообщил, что в настоящий момент оформлены документы на 3509 общественных наблюдателей, однако набор будет длится до 29 июня. 18 общественных организаций и 2 реготделения политических партий подписали соглашение с Общественной палатой, 15 организаций уже направили своих представителей для работы общественными наблюдателями.
Так, БРО «Ассоциация женщин-предпринимателей России» направила 185 человек для работы в качестве наблюдателей. Ассоциация народов Бурятии «Дом дружбы» направила 245 наблюдателей.
- Хочется сказать, что новые конституционные поправки - это заявление государства о приоритетах традиционных ценностей нашего общества, о социальных гарантиях и об укреплении суверенитета, целостности и безопасности нашей страны. Я рада, что в процессе обсуждения Конституции народы Бурятии проявили активную гражданскую позицию и от Ассоциации народов Бурятии за процессом голосования заявилось 245 общественных наблюдателя, которые представляют практически все национально-культурные сообщества, землячества и районы республики, - рассказала председатель ассоциации Сажида Баталова.
Наибольшее количество наблюдателей направило Бурятское региональное отделение партии «Единая Россия» - всего партия выдвинула более 1600 человек.
- Работа по оформлению наблюдателей и распределению по участковым избирательным комиссиям уже проведена, мы уделяем большое внимание безопасности людей, которые будут целый день находится на участках и на выездном голосовании, наблюдатели уже обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, послезавтра начинается досрочное голосование – у нас уже предусмотрена оперативная передача информации в течение дня – в первой половине дня мы собираем сведения по выездному голосованию, в конце дня – по голосованию на участках. Следует понимать, что это голосование, действительно, нестандартное, это не борьба партий, это голосование за единую государственную идею, которую мы все поддерживаем. Наша задача - соблюсти легитимность и прозрачность голосования, - поделилась замруководителя исполкома БРО партии «Единая Россия».
Также 232 наблюдателя направила Ассоциация ТОСов Улан-Удэ. РОО «Женщины Бурятии» направила 186 наблюдателей, БРО «Союз женщин России» направило 191 человека в качестве общественных наблюдателей.
- Мы выдвинули своих наблюдателей для контроля за голосованием по поправкам в Конституцию. Мы хотим, чтобы прошло все достойно, честно, красиво. Нас волнует индексация пенсии и вся социальная сфера, сохранение традиций и память о нашей Победе и, кончено, мы заинтересованы в передаче полномочий. Я думаю, наши женщины придут на голосование, поддержат, проголосуют и мы, тем самым, поддержим нашего президента Владимира Владимировича Путина, ему, наверное, сейчас труднее всех, - рассказала председатель РОО «Женщины Бурятии» и руководитель БРО «Союз женщин России» Анна Скосырская.
Общественные организации Бурятии направляют наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию
Общество, Фото:
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