Улан-удэнцев зовут на акцию «Звон Победы»
24 июня в 28 городах России, в том числе и в Улан-Удэ, состоится парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он начнётся на площади Советов в 10 часов утра (0+). Как сообщал «Байкал-Daily», парад впервые пройдёт при ограниченном числе зрителей – пустят лишь членов «Боевого братства», а также медиков и волонтёров – в поощрение за борьбу с коронавирусом.
Не попадающим на парад жителям Улан-Удэ предлагают принять участие в акции «Звон Победы». Она состоится ровно в 12 часов дня.
- 24 июня в честь защитников Отечества, в знак приверженности миру на всей земле в 12 часов местного времени по всей стране после окончания Парада Победы одновременно в течение минуты раздастся гудок всех транспортных средств - от личных авто до общественного и делового транспорта, поездов, кораблей. Гудят заводы и фабрики, шахты и карьеры, буровые и порты, церкви и соборы. Также в 12 часов в небо выпустят живых голубей в честь мира, оплаченного ценой миллионов жизней, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
⠀
Улан-удэнцев призывают присоединиться к акции.
Фоторепортаж с генеральной репетиции парада можно посмотреть по ссылке.
Улан-удэнцы массово посигналят после парада Победы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Заражённую COVID-19 роженицу перевезли из Кяхты
Всего в настоящий момент зарегистрировано 3509 общественных наблюдателей
Улан-удэнцев зовут на акцию «Звон Победы»
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Медики рассказали о своём долге и о том, почему выбрали эту профессию
Общественная палата Бурятии рассказала о мерах безопасности на голосовании о поправках в Конституцию
«Это реальная опасность»: Медики Бурятии станут наблюдателями на голосовании по правкам в Конституцию
Медицинские группы из членов комиссии и наблюдателей будут следить за голосованием в стационарах и обсерваторах
Они получили орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В регионе изменилась статистика по летальным случаям
Воздушное судно также проводит мониторинг лесопожарной обстановки
«В двух руках поэма», - описал Даши Намдаков
Многие горожане видели в центре Улан-Удэ цирк, застрявший в городе из-за коронавируса. Как переживает цирк нелёгкое время, как себя сейчас чувствуют звери, и детёныши каких животных родились здесь за время разразившейся в стране пандемии, узнавал «Байкал-Daily»
Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» нашли ночью двух потерявшихся мальчиков
Президент федерации этноспорта Бурятии рассказал о своём видении развития национальных видов спорта
Четырём из них грозит уголовная ответственность