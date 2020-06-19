В Бурятии в армии возросла интенсивность боевой подготовки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В армии постоянно идёт состязание за право заслужить почетное наименование «ударного подразделения»



В Бурятии в общевойсковой армии ВВО возросла интенсивность боевой подготовки. Новая система подготовки построена на принципе внезапных проверок нескольких подразделений одновременно.



Кроме того, в общевойсковой армии постоянно идёт состязание за право заслужить почётное наименование «ударного подразделения».



- Около 50% полевых занятий на полигонах объединения проводится в ночное время. В ходе ротных тактических учений вместе с мотострелками и танкистами во взаимодействии принимают участие приданные подразделения артиллерии, радиационно-химической и биологической защиты, разведки и др., - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В тоже время подразделения отрабатывают задачи передислокации на незнакомые полигоны с совершением комбинированных маршей на расстояния от 500 до полутора тысяч километров.



Так, личный состав мотострелкового соединения общевойскового объединения ВВО убыл на полигон Цугол (Забайкальский край) для участия в двухсторонних тактических учениях. Общая протяженность маршрута от пункта постоянной дислокации составила более одной тысячи километров.

