В Бурятии презентовали проект нового терминала аэропорта «Байкал»













- Кроме того, для удобства пассажиров будущий аэровокзальный комплекс будет оборудован двумя телескопическими трапами. На сегодня все пассажиры из аэровокзала до самолёта и обратно доставляются автобусами при любых погодных условиях. После запуска нового терминала для внутренних рейсов, существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы. Планируемый ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса намечен на 2022 год, - сообщили в пресс-службе правительства.



Как сообщал «Байкал-Daily», церемония закладки первого камня в фундамент нового терминала аэропорта «Байкал»

- Кроме того, для удобства пассажиров будущий аэровокзальный комплекс будет оборудован двумя телескопическими трапами. На сегодня все пассажиры из аэровокзала до самолёта и обратно доставляются автобусами при любых погодных условиях. После запуска нового терминала для внутренних рейсов, существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы. Планируемый ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса намечен на 2022 год, - сообщили в пресс-службе правительства.Как сообщал «Байкал-Daily», церемония закладки первого камня в фундамент нового терминала аэропорта «Байкал» состоялась в апреле 2018 года с участием министра транспорта России, главы Бурятии и собственника аэропорта, председателя совета директоров компании «AEON Corporation» Романа Троценко.

В Улан-Удэ 17 июня холдинг «Новапорт» представил проект строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал». В мероприятии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор ООО «Новапорт холдинг» Сергей Рудаков.В компании «Новапорт» отметили, что было принято решение о расширении площади нового терминала в аэропорту с 5000 до 6500 квадратных метров. Увеличение площади аэровокзального комплекса связано с обеспечением максимально комфортного обслуживания пассажиров.- Каждый житель республики понимает, насколько значим для нас современный, удобный и комфортный аэропорт. Это создаёт не только условия для наших граждан по перелётам по стране и миру, но и открывает совсем по-другому Бурятию для гостей и даёт толчок дальнейшему развитию всей республики. Поэтому отрадно, что инвестор, несмотря на сложную ситуацию, которая сегодня сложилась в стране, и дальше реализует проект. Также я благодарен им за решение увеличить площадь нового терминала, что только повышает пропускную способность аэропорта, - подчеркнул Алексей Цыденов.В свою очередь Сергей Рудаков отметил, что компания и правительство республики совместно проработали все вопросы, возникавшие в рамках реализации проекта нового аэровокзального комплекса.- Могу заверить, что аэропорт не выпадет из комплексного плана развития холдинга, обеспечивается приоритет по развитию туризма на перспективу. Мы делаем всё, чтобы обеспечить комфортное обслуживание пассажиров, чтобы у людей осталось хорошее впечатление по прилёту в аэропорт. У нас всё идёт по плану. Прогнозы даже несколько лучше, чем ожидались, поэтому я могу сказать, что мы со своей задачей будем справляться, - сказал генеральный директор Сергей Рудаков.Глава республики также затронул тему грузовых авиаперевозок. Географически Улан-Удэ занимает выгодное положение по направлению с востока на запад, что повышает коммерческую эффективность грузовых перевозок.- Сейчас мы строим пассажирский терминал, что открывает перспективу развития грузового сообщения, и следующим шагом будет пункт послепродажного обслуживания самолётов с инфраструктурой и новыми рабочими местами, - добавил Алексей Цыденов.Новый аэровокзальный комплекс будет принимать пассажиров внутренних воздушных линий с пропускной способностью до 400 человек в час. Терминал будет соответствовать всем современным стандартам по комфорту и безопасности и позволит увеличить нынешний пассажиропоток аэропорта «Байкал» в три раза – до 1,5 млн человек в год, сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Аюшеев.