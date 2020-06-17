Для участия в акции нужно поставить специальные хештеги
Жителей Бурятии призывают отправь в полёт своего «Голубя мира». Для этого нужно 24 июня опубликовать в соцсетях фигурку голубя, как символ сегодняшней мирной жизни.
- Участием во флешмобе каждый выражает свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны, выражает важность мира для всей планеты, как все мы будем беречь мир ради себя и ради будущих поколений, - сообщили в пресс-служба минкультуры Бурятии.
Своего голубя можно сфотографировать и «отправить в полёт» в интернете с пожеланием мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этот день в Бурятии состоится военный парад.
Жители Бурятии могут запустить «Голубя мира» через соцсети
Общество, Фото:
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