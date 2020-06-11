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Т-34 и другая техника: Фоторепортаж с репетиции парада Победы в Улан-Удэ

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с репетиции на аэродроме Восточный

В Улан-Удэ на территории аэродрома Восточный прошла очередная тренировка перед парадом в честь 75-летия Победы. 11 июня здесь отрабатывали слаженность действий военной техники.

На военном параде в составе механизированной колонны по главной площади столицы Бурятии пройдут бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2 РХ, армейские мотовездеходы АМ-1, противотанковые комплексы «Конкурс», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобили «Рысь», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган».

Впервые колонну военной техники возглавит легендарный танк Т-34. Как сообщал «Байкал-Daily», этот боевой танк, участвовавший в сражениях Великой Отечественной войны, многие годы был памятником. Он стоял на постаменте на 3-м участке на станции Дивизионная. В 2019 году его сняли и восстановили за три месяца, запчасти привозили со всей страны.

Сегодня на репетиции танк проехал несколько метров. 



Парадные расчёты из военнослужащих сегодня не репетировали. Однако, по предварительным данным, они проведут свою репетицию на площади Советов 13-го июня. Генеральная репетиция, где уже будет всё, как на самом параде, состоится также, по предварительной информации, 20-го числа, там же главной площади.

Парад Победы пройдёт в Улан-Удэ 24 июня, этот день объявлен выходным. Будет задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих, а также около 100 единиц вооружения и военной техники.
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