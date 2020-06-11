Т-34 и другая техника: Фоторепортаж с репетиции парада Победы в Улан-Удэ









Парадные расчёты из военнослужащих сегодня не репетировали. Однако, по предварительным данным, они проведут свою репетицию на площади Советов 13-го июня. Генеральная репетиция, где уже будет всё, как на самом параде, состоится также, по предварительной информации, 20-го числа, там же главной площади.



Парад Победы пройдёт в Улан-Удэ 24 июня, этот день объявлен выходным. Будет задействовано более 1,5 тысяч военнослужащих, а также около 100 единиц вооружения и военной техники.

