Билеты на рейсы можно купить по льготным тарифам
С 17 июня авиакомпания «Сила» возобновляет рейсы из Бурятии, приостановленные ещё в марте из-за эпидемии COVID-19. Полёты будут выполняться два раза в неделю. Авиабилеты находятся уже в продаже.
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства сообщает, что пассажиры могут приобрести авиабилеты по маршрутам «Улан-Удэ – Хужир» и «Улан-Удэ – Чита» по льготным тарифам на собственные рейсы «Сила».
Субсидирование осуществляется согласно постановлению правительства РФ от 25 декабря 2013 года №1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации». Перевозка по субсидируемым тарифам доступна всем авиапассажирам.
Билеты по направлению «Улан-Удэ – Хужир» можно приобрести за 2000 рублей, а по направлению «Улан-Удэ – Чита» за 3200 рублей. Полёты осуществляются по пятницам и воскресеньям.
Возобновляются регулярные полёты из Улан-Удэ в Читу и на Ольхон
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