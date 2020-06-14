Демонстрационный полёт выполнят высокоманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ
24 июня в столице Бурятии состоится демонстрационный полёт авиации Восточного военного округа, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём будут задействованы самолёты армии ВВС и ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Над городом демонстрационный полёт выполнят высокоманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ.
- В ходе тренировок лётный состав отработает элементы групповой слётанности в составе пар, а также выполнение построения строя с пролётом на малых дистанциях с минимальными интервалами, - уточнили в пресс-службе ВВО.
Практические полёты истребители выполнят на скорости порядка 600 км/час.
Напомним, истребители пролетели над городом в День Победы – 9 мая.
24 июня над Улан-Удэ пролетят истребители
Общество, Фото:
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