Родителей выпускников школ не пустят на вручение аттестатов
Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев рассказал о том, какие меры безопасности должны быть соблюдены при вручении аттестатов выпускникам школ.
- Министерство образования Бурятии обратилось к нам с просьбой рассмотреть вопрос о возможности вручения аттестатов выпускникам школ. Считаю, что такое мероприятие - очень важное событие в жизни каждого школьника, возможно провести, но с соблюдением всех мер безопасности, - сообщил Сергей Ханхареев.
Во-первых, мероприятие должно пройти на открытом воздухе.
Желательно максимально сократить число участников, к примеру, исключить присутствие родителей, а также сократить время процедуры вручения аттестатов.
Необходимо соблюдать принципы максимального разобщения детей из разных классов, соблюдение социального дистанцирования.
Конечно же, нужно соблюдать стандартные правила профилактики:
- обязательная термометрия при входе в школу и недопущения обучающихся и персонала с признаками респираторных заболеваний,
- обработка рук антисептиками при входе,
- обязательное использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).
- Хочу также напомнить, что под запретом у нас остается проведение выпускных мероприятий в ресторанах, кафе и любых торжественных мероприятий в общественных местах, - обратил внимание Сергей Ханхареев.
Все эти и другие рекомендации направлены в министерство образования Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне во время онлайн-общения с выпускниками школ глава Бурятии Алексей Цыденов не исключил, что выпускные вечера всё же устроят. Предположительно, они состоятся в августе.
К слову, аттестаты выпускникам 9-х классов уже вручили. Церемония была скромной – детей вызывали с улицы в фойе школ по одному.
Главный санврач Бурятии рассказал, как будут вручать аттестаты
Общество, Фото:
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