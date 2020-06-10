 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Июня

09 Июня

Популярное

Главный санврач Бурятии рассказал, как будут вручать аттестаты

Главный санврач Бурятии рассказал, как будут вручать аттестаты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родителей выпускников школ не пустят на вручение аттестатов

Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев рассказал о том, какие меры безопасности должны быть соблюдены при вручении аттестатов выпускникам школ.

- Министерство образования Бурятии обратилось к нам с просьбой рассмотреть вопрос о возможности вручения аттестатов выпускникам школ. Считаю, что такое мероприятие - очень важное событие в жизни каждого школьника, возможно провести, но с соблюдением всех мер безопасности, - сообщил Сергей Ханхареев.

Во-первых, мероприятие должно пройти на открытом воздухе.

Желательно максимально сократить число участников, к примеру, исключить присутствие родителей, а также сократить время процедуры вручения аттестатов.

Необходимо соблюдать принципы максимального разобщения детей из разных классов, соблюдение социального дистанцирования.

Конечно же, нужно соблюдать стандартные правила профилактики:

- обязательная термометрия при входе в школу и недопущения обучающихся и персонала с признаками респираторных заболеваний,

- обработка рук антисептиками при входе,

- обязательное использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).

- Хочу также напомнить, что под запретом у нас остается проведение выпускных мероприятий в ресторанах, кафе и любых торжественных мероприятий в общественных местах, - обратил внимание Сергей Ханхареев.

Все эти и другие рекомендации направлены в министерство образования Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне во время онлайн-общения с выпускниками школ глава Бурятии Алексей Цыденов не исключил, что выпускные вечера всё же устроят. Предположительно, они состоятся в августе.

К слову, аттестаты выпускникам 9-х классов уже вручили. Церемония была скромной – детей вызывали с улицы в фойе школ по одному.


коронавирус школьники выпускники профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Главный санврач Бурятии рассказал, как будут вручать аттестаты
Главный санврач Бурятии рассказал, как будут вручать аттестаты
Общество, 10.06.2020
Родителей выпускников школ не пустят на вручение аттестатов
На прогулку в маске: Парки в Улан-Удэ откроют 11 июня
На прогулку в маске: Парки в Улан-Удэ откроют 11 июня
Общество, 10.06.2020
Вход будет разрешён только в защитной маске и перчатках
В Бурятии сборщику травы Сагаан Дали грозит штраф
В Бурятии сборщику травы Сагаан Дали грозит штраф
Общество, 10.06.2020
Житель Тунки незаконно насобирал 10 килограммов травы Сагаан Дали
В Улан-Удэ изъяли 500 пар контрафактной обуви
В Улан-Удэ изъяли 500 пар контрафактной обуви
Общество, 10.06.2020
Ущерб, причинённый правообладателям товарных знаков, составил около 1,4 миллиона. Видео

Илья Варламов: «Улан-Удэ не так уж плох, если не задохнуться»
Илья Варламов: «Улан-Удэ не так уж плох, если не задохнуться»
Общество, 10.06.2020
Блогер-урбанист Илья Варламов выпустил большое видео о визите в Улан-Удэ. Он посетил многие микрорайоны и пришёл к удивительному выводу
Сосед обчистил пьяного улан-удэнца
Сосед обчистил пьяного улан-удэнца
Общество, 10.06.2020
Четыре года назад мужчина освободился из колонии
В Улан-Удэ приостановлена работа трёх маршруток
В Улан-Удэ приостановлена работа трёх маршруток
Общество, 10.06.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 10 июня
В Бурятии местами грозы
В Бурятии местами грозы
Общество, 10.06.2020
В республике по-прежнему неустойчивая погода
В Улан-Удэ выходили малыша весом 400 граммов
В Улан-Удэ выходили малыша весом 400 граммов
Общество, 09.06.2020
Врачам удалось спасти ребёнка, который родился с рекордно низким весом
На дороге у границы Забайкалья и Китая установят информационные табло
На дороге у границы Забайкалья и Китая установят информационные табло
Общество, 09.06.2020
Из-за этого около МАПП будет ограничено движение 10 и 11 июня

В Забайкалье летний сезон воркаута откроют онлайн-соревнованиями
В Забайкалье летний сезон воркаута откроют онлайн-соревнованиями
Общество, 09.06.2020
Состязания в виде баттлов пройдут в три этапа

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^