На эту дату назначено проведение парадов Победы в городах России
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы.
При этом 24 июня 2020 года в России станет нерабочим днём с сохранением зарплаты.
- В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года, в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю провести 24 июня 2020 года в 10 часов по местному времени в Москве, на Красной площади, в других городах Российской Федерации военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне - Знамени Победы, - говорится в тексте документа.
В этот день в 22 часа по местному времени в Москве, в других городах страны организуют артиллерийский салют.
Напомним, парад Победы был перенесён в связи с угрозой распространения коронавируса. В Бурятии День Победы отметили в онлайн-режиме.
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На эту дату назначено проведение парадов Победы в городах России
В честь праздника организованы онлайн-выставки, концерты и поздравления
«Дуган будет работать ежедневно, весь год», - сообщили в дацане
За сутки выявили 29 новых больных COVID-19
Розничная продажа алкоголя не допускается в дни проведения «Последнего звонка», Дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района) и Дня знаний
В Улан-Удэ днём до +16 градусов
Масочный режим сохраняется
В ДФО поступила очередная партия средств индивидуальной защиты для медиков
Радиотелевизионный передающий центр проведёт плановые работы по техобслуживанию на объектах связи
Праздник детства в этом году можно провести не выходя из дома
По его словам, медики полностью контролируют ситуацию
Многие соревнования будут проведены осенью или перенесены на 2021 год
Он откроет свои двери в ноябре этого года
В онлайн-соревнованиях приняли участие 84 шашиста
Соревнования пройдут в дистанционном режиме