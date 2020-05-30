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Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На эту дату назначено проведение парадов Победы в городах России

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы.

При этом 24 июня 2020 года в России станет нерабочим днём с сохранением зарплаты.

- В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года, в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю провести 24 июня 2020 года в 10 часов по местному времени в Москве, на Красной площади, в других городах Российской Федерации военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне - Знамени Победы, - говорится в тексте документа.

В этот день в 22 часа по местному времени в Москве, в других городах страны организуют артиллерийский салют.

Напомним, парад Победы был перенесён в связи с угрозой распространения коронавируса. В Бурятии День Победы отметили в онлайн-режиме.

выходные дни 75 лет Победы
 
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