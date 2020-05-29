В Улан-Удэ воздух прогреется до +16 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 мая по республике местами небольшой дождь, в горах юго-запада с мокрым снегом.
Ветер северо-западный 4-9, днём местами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, местами 0-5 мороза, днём 13-18, местами 7-12 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 9-14 м/с. Температура ночью 4-6, днём 14-16 тепла.
В Бурятии сохранится холодная погода
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